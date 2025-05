Popularna przyprawa wchodzi w reakcję z lekami na receptę. Trzeba na to uważać

Cynamon trafia do kuchni Polaków niemal codziennie, np. do kawy, ciasta czy owsianki, a nawet jako dodatek do marynat. Coraz częściej pojawia się też w suplementach diety jako składnik wspomagający walkę z cukrzycą, stanami zapalnymi i wysokim cholesterolem. Jednak jak donosi serwis SciTechDaily, spożywanie go w większych ilościach może wpływać na metabolizm niektórych leków, a to z kolei może nieść poważne konsekwencje dla zdrowia.

Cynamon kontra leki. Co pokazują badania?

W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z University of Mississippi i opublikowanym w "Food Chemistry: Molecular Sciences", zidentyfikowano, że aldehyd cynamonowy (główny składnik aktywny tej przyprawy) hamuje enzymy, który odpowiadają za rozkładanie wielu leków w wątrobie. Mowa tu przede wszystkim o CYP3A4 i CYP2C9, które odpowiadają za rozkładanie i neutralizację wielu substancji czynnych w wątrobie.

Jak podano w serwisie SciTechDaily, ten mechanizm może prowadzić do zwiększonego stężenia leku we krwi, co grozi działaniami niepożądanymi. To szczególnie istotne w przypadku osób przewlekle przyjmujących leki.

Kto powinien uważać najbardziej?

Zagrożenie związane ze stosowaniem cynamonu dotyczy przede wszystkim osób, które:

przyjmują leki przewlekle, zwłaszcza te na nadciśnienie , cukrzycę, choroby serca i depresję

, cukrzycę, choroby serca i depresję stosują leki o wąskim zakresie terapeutycznym, gdzie niewielka zmiana stężenia we krwi może być niebezpieczna

sięgają po suplementy diety bez konsultacji z lekarzem, kierując się tylko reklamą lub opiniami w internecie

Warto również wiedzieć, że cynamon znajduje się nie tylko w suplementach, ale bywa też składnikiem tzw. "zdrowotnych" herbat, batonów czy mieszanek przypraw, co utrudnia dokładne oszacowanie spożywanej dawki.

Naturalny nie znaczy bezpieczny

Istnieje przekonanie, że skoro coś jest naturalne, to jest też bezpieczne. Nie jest to jednak prawda. W farmakologii ważne jest, aby zwracać uwagę na interakcje substancji aktywnych, a nie wyłącznie ich pochodzenie (naturalne bądź syntetyczne).

Podobne ostrzeżenie publikuje amerykańska organizacja FDA (Food and Drug Administration), która wskazuje, że osoby przyjmujące leki przewlekle powinny unikać suplementów diety bez konsultacji z lekarzem.

Jak się chronić?

Eksperci zalecają, aby nie przyjmować cynamonu w formie skoncentrowanych suplementów bez wskazań medycznych. Jest to niebezpieczne ze względu na opisane, potencjalne niekorzystne skutki uboczne interakcji.



Ponadto, ważne jest, aby zawsze konsultować z lekarzem potrzebę stosowania suplementu diety, szczególnie przy leczeniu przewlekłym. Warto również śledzić informacje o możliwych interakcjach we wiarygodnych źródłach i takich, które publikują ważne aktualności na tematy zdrowotne, podając zawsze źródła tych danych.

