Arsen w ryżu. Lista składników, które trafiły na nasze talerze zaskakuje

Choć wielu ludziom wydaje się, że odżywiają się zdrowo i dokładnie sprawdzają to, co trafia na ich talerze, to jednak nie zawsze tak jest. W rozmaitych produktach spożywczych, również tych wykorzystywanych codziennie, mogą występować szkodliwe substancje. Przykładem jest arsen pojawiający się np. w ryżu.

Z roku na rok rośnie świadomość społeczna w zakresie zdrowego odżywiania. Niestety nie zawsze jesteśmy w stanie uchronić się przed dostarczaniem do organizmu szkodliwych substancji. Nie pomagają w tym także producenci żywności. W niektórych produktach znajdują się szokujące składniki, które zagrażają zdrowiu.

W żywności mogą znajdować się szkodliwe substancje. Przykładem rakotwórczy arsen

Rosnące potrzeby żywieniowe ludności sprawiają, że w produkcji stosuje się coraz więcej szkodliwych substancji i syntetycznych zamienników. Wszystko po to, aby zwiększyć produkcję i zabezpieczyć uprawy przed szkodnikami. Uwagę na to zwrócił Piotr Kładoczny z Uniwersytetu Zielonogórskiego, który napisał artykuł pod tytułem "Co dziś w jedzeniu jest niezdrowe i jak o tym mówimy".

Społeczeństwo nie zawsze jest świadome, że wraz z popularnymi produktami spożywczymi do organizmu dostarcza się szkodliwe, w tym rakotwórcze substancje. Przykładem może być arsen. Pierwiastek ten wykazuje działanie toksyczne.

Choć stosuje się go w medycynie w wybranych lekach, nie powinien znajdować się w żywności. Więcej o nim można przeczytać w artykule "Arsen - trucizna czy lek" opublikowanym w czasopiśmie "Medycyna Pracy". Mimo tego śladowe ilości arsenu wykrywa się m.in. w ryżu i sokach. Można ją znaleźć także w winie i piwie.

Czy wiesz, co jesz? Silikon i kastoreum

Uwielbiasz lody? Możliwe, że regularnie spożywasz wydzieliny bobra. Jak to możliwe? Kastoreum to składnik, który dodawany jest do lodów malinowych, truskawkowych czy waniliowych. W niektórych krajach pozyskuje się go na dużą skalę.

Śladowe ilości wypełniacza silikonowego można znaleźć w produktach spożywczych, które je się na co dzień. Wykorzystuje się go m.in. w piekarnictwie, gdzie zapobiega przywieraniu chleba i innych wypieków do formy. Znaleźć go można również w niższej jakości wędlinach oraz innych produktach przetwórstwa mięsnego.

Smoła węglowa i inne zaskakujące składniki

W produktach spożywczych można znaleźć różnego rodzaju zaskakujące składniki. Wśród nich wymienić należy smołę węglową wykorzystywaną jako barwnik. Przy produkcji piwa stosuje się karuk z pęcherzy pławnych ryb jesiotrowatych, sierść gryzoni jest dopuszczalna jako dodatek do żywności w Stanach Zjednoczonych.

Chemiczne środki pianotwórcze wykorzystywane są przy fast foodach, a substancje przeciwzbrylające w koncentratach, soli kuchennej czy cukrze pudrze. Szkodliwe dla człowieka mogą też być m.in. syntetyczne słodziki, sztuczne barwniki i emulgatory. To tylko kilka wybranych substancji i składników, co pokazuje, że czasem lepiej nie wiedzieć, co znajduje się w jedzeniu.

red. / Polsatnews.pl