Wierność, spokój i silna więź z opiekunem to cechy, które sprawiają, że niektóre rasy psów cieszą się wyjątkową sympatią wśród seniorów. Psy uczuciowe, łagodne i łatwe w codziennej opiece często stają się niezastąpionymi towarzyszami osób starszych.

Tego typu psy dobrze odnajdują się w mieszkaniu, nie wymagają dużej aktywności i nie sprawiają trudności w codziennej opiece. Ich obecność daje poczucie bezpieczeństwa, a więź z opiekunem często staje się wyjątkowo silna.

Poniżej przedstawiono propozycję kilku ras, które sprawdzą się do wspólnego życia dla seniora.

Dla kogo shih tzu? Rasa stworzona do spokojnego życia

Shih tzu to mały, spokojny pies. Lubi przebywać blisko człowieka i źle znosi samotność. Dobrze radzi sobie w mieszkaniu. Nie potrzebuje dużo ruchu ani długich spacerów.



Ma zrównoważony charakter. Nie jest hałaśliwy i łatwo przyzwyczaja się do codziennej rutyny. Linieje, ale w niewielkim stopniu. Martwy włos zatrzymuje się w sierści, dlatego ważne jest regularne czesanie pupila.

Średnia długość życia shih tzu wynosi od 10 do 16 lat.

Oddany i wierny pies. Lhasa apso

Lhasa apso to rasa, która rzadko bywa głośna. Taki pies dobrze odnajduje się w mieszkaniach. Potrzebuje zazwyczaj umiarkowanej ilości ruchu. Lhasa ceni sobie spokój i stały rytm dnia. Ten czworonóg nie sprawia kłopotów, o ile ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa, a także obecność bliskiego człowieka.



Należy podkreślić, że ma długą sierść, którą trzeba regularnie czesać. Dla wygody wielu opiekunów decyduje się na jej skracanie.



Jak wygląda długość życia? Lhasa apso żyje średnio od 12 do 14 lat.

Bichon frise. Idealny wybór dla osób, które cenią bliskość

Bichon frise to mały pies o wesołym usposobieniu. Jest bardzo towarzyski. Dobrze znosi obecność ludzi i chętnie uczestniczy w codziennych zajęciach.

ZOBACZ: Seniorzy powinni jeść tyle ryb tygodniowo. To gwarancja zdrowia



Nie wymaga dużej aktywności fizycznej, dlatego sprawdzi się, jako kompan dla seniorów. Dobrze znosi życie w mieszkaniu. Ma miękką, gęstą sierść, którą trzeba regularnie pielęgnować. Bichon frise żyje przeciętnie 12-15 lat.

Pudel toy. Czułość, która nie potrzebuje wielu słów

Pudel toy jest bystry, spokojny i bardzo wierny. Szybko uczy się zasad i dopasowuje do trybu życia opiekuna. Dobrze czuje się w cichym otoczeniu i nie potrzebuje ogromnej przestrzeni. Żyje średnio od 12 do 15 lat.



To rasa, która nie gubi sierści, ale jej futro rośnie przez cały rok. Potrzebna jest więc regularna pielęgnacja – strzyżenie i czesanie. Pudel nie jest wymagający, jeśli chodzi o ruch, ale lubi kontakt z człowiekiem.

O czym warto pamiętać, decydując się na psa?

Pies w życiu osoby starszej może wnieść wiele ciepła i codziennej radości. Nawet stosunkowo łatwe w opiece rasy mają jednak swoje potrzeby. Warto zadbać o regularne spacery, choćby krótkie, a także zapewnić zwierzakowi obecność i uwagę.



Niezależnie od rasy, ważne są wizyty u weterynarza. Kontrola zdrowia pozwala wykryć ewentualne problemy na wczesnym etapie i zadbać o komfort pupila przez długie lata.

ZOBACZ: Ile czeka się na sanatorium? W tych regionach pacjenci mają więcej szczęścia

Na uwagę zasługuje również odpowiednia dieta, dostosowana do wieku, masy ciała i aktywności psa. U małych ras warto podzielić dzienną porcję karmy na kilka mniejszych posiłków, aby nie obciążać układu pokarmowego.

red. / Polsatnews.pl