Astrologowie sugerują, że niektóre znaki znacznie częściej chowają urazę niż inne. Czasem wyrażają to wprost, innym razem działają po cichu i z dystansu. Wspólnym mianownikiem jest to, że nie zapominają.

W astrologii wyróżnia się 12 znaków zodiaku, zgrupowanych według czterech żywiołów: ognia, ziemi, powietrza i wody. Każdy z nich symbolizuje inny temperament.

Znaki ogniste (Baran, Lew, Strzelec) są impulsywne i bezpośrednie. Ziemskie (Byk, Panna, Koziorożec) - praktyczne i powściągliwe. Powietrzne (Bliźnięta, Waga, Wodnik) skupiają się na relacjach i komunikacji, a wodne (Rak, Skorpion, Ryby) - kierują się intuicją. Które z nich są najbardziej zawistne i długo chowają urazę?

Skorpion. Wróg do grobowej deski

Skorpion to mistrz kontrolowania emocji, a przynajmniej z zewnątrz. W rzeczywistości przeżywa wszystko bardzo intensywnie, a zranienie traktuje jak osobistą porażkę. To znak, który rzadko wybacza wyrządzone mu krzywdy. Urazy zapisuje w pamięci na długo, nawet jeśli nie daje po sobie poznać, że coś go dotknęło.



Nie mści się od razu, potrafi poczekać na odpowiedni moment. Wystarczy raz nadepnąć mu na odcisk, aby boleśnie odczuć konsekwencje. Jest wyrachowany, a jeśli uzna, że został upokorzony lub zdradzony, to odpłaci się z nawiązką. Nawet po latach…

Rak. Pamięta więcej, niż mówi

Rak nie zapomina. To jeden z tych znaków, które potrafią długo nosić w sobie żal i wracać do każdej, nawet najmniejszej przykrości. Choć nie zawsze mówi to wprost, wewnętrznie analizuje, rozpamiętuje i gromadzi emocjonalne "akta spraw".

Nie chodzi tu o wrażliwość. Rak ma w sobie ogromne pokłady dumy i potrzeby lojalności. Kiedy czuje się zdradzony, nie odpuszcza łatwo. Lubi wracać do dawnych konfliktów nawet po wielu miesiącach, przypominając to, co dla innych było już dawno zamknięte. Nie szuka otwartej konfrontacji, ale potrafi sprytnie manipulować swoich oponentów.

Lew. Gdy urażone ego przejmuje stery

Lew rzadko przyznaje się do urażonej dumy, ale to właśnie ona najczęściej staje się przyczyną jego zawistnych reakcji. To znak, który potrzebuje uznania, lojalności i szacunku, a każda forma krytyki lub ignorancji może potraktować jak atak na swoją godność.



Lew nie planuje zemsty po cichu. On potrzebuje sceny i widowni. Odpłaca w sposób spektakularny, by odzyskać kontrolę i pokazać, że nikt nie może go zlekceważyć bez konsekwencji. Może minąć trochę czasu, ale gdy poczuje, że nadszedł jego moment - nie będzie litości. Uraza? Tak, ale zawsze z teatralnym finałem.

Byk. Nie zapomina, kto zburzył jego spokój

Byk to znak stały, lojalny i cierpliwy, ale tylko do czasu. Zazwyczaj nie szuka konfliktów i unika dramatów. Jednak gdy ktoś podważy jego autorytet, złamie dane słowo lub naruszy granice, Byk zamienia się w kogoś zupełnie innego. Urażony Byk nie wybacza szybko, a czasem nie wybacza wcale.

To znak, który nie rzuca słów na wiatr. Jeśli raz uzna, że został zdradzony lub wystawiony, potrafi emocjonalnie się odciąć i udawać, że danej osoby nie ma. Uraz u Byka nie wybucha gwałtownie, ale tkwi głęboko i działa długo, często z chłodną stanowczością. Zemsta? Niekoniecznie, a jeśli tak, to przemyślana i bez słów. Żal wobec drugiej osoby pozostają z nim na długo.

