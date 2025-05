Rosiczka to roślina o wyjątkowych właściwościach. Większość kojarzy ją z tym, że jest owadożerna. Jednak nie tylko to czyni ją tak osobliwą. Potrafi ona celnie uderzyć w bakterie, które opierają się działaniu nowoczesnych leków.

Rosiczki są charakterystyczne dla polskich i europejskich torfowisk. Nieraz hoduje się je też w domu. To specyficzny kształt czyni je interesującym okazem. Podobnie zresztą jak najsłynniejsza właściwość organizmu - owadożerność.

Potężna rosiczka. Neutralizuje wielki atut bakterii

Rosiczka potrafi być podobnie bezwzględna wobec insektów, jak i groźnych bakterii. Chodzi o to, w jaki sposób radzi sobie z wyjątkową bronią w arsenale tych mikroorganizmów - tworzeniem biofilmów. Jak można przeczytać na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego są to struktury otoczone substancjami zewnątrzkomórkowymi, które chronią na przykład przed działaniem antybiotyków. Organizmy w biofilmach są nawet tysiąckrotnie bardziej oporne na wpływ tych specyfików niż wolne komórki.

Doprowadza to do sytuacji, w których ludzki organizm mierzy się z naprawdę groźnymi powikłaniami. Struktury te przyczyniają się bowiem do zakażeń, zwłaszcza u osób hospitalizowanych. Potrafią zaatakować podczas cewnikowania, zakładania implantów czy pojawić się w ranach, które trudno się goją. Znaleziono jednak na to sposób, do czego walnie przyczynili się polscy naukowcy.

Badacze z dwóch szczecińskich uczelni - Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego - wraz z kolegami z niemieckiego Greifswaldu wyselekcjonowali bakterie charakteryzujące się dużą opornością na działanie zewnętrzne. Zestawiono je z działaniem biopolimeru, na którym znalazł się między innymi ekstrakt z rosiczki.

Wyniki badań okazały się niezwykle obiecujące. Badacze zaobserwowali, że nawet te organizmy, które cechują się największą zjadliwością, miały zdecydowanie niższe szanse, by się rozwinąć. Chodzi tu na przykład o gatunki spotykane na materiałach opatrunkowych.

Rosiczka nie jest jedyną rośliną, która przejawia tak silne działanie. Naukowcy dowiedli, że potrafi to także spotykana w Afryce Elephantorrhiza elephantina. To cenne odkrycia. Naturalne antybiotyki mogą skuteczniej leczyć infekcje. Istnieje też szansa, że staną się ważnym elementem terapii w przypadku antybiotykooporności.

Odporność na antybiotyki. Skala problemu alarmuje

Antybiotykooporność wiąże się z nabywaniem przez bakterie odporności na tę grupę leków. Problem jest znaczący, bo - jak wynika z unijnych danych - z tego powodu rocznie umiera 35 tysięcy ludzi w krajach UE, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

Źródło zjawiska miewa różne przyczyny. Nierzadko antybiotyki są nadużywane i stosowane nieadekwatnie do stanu zdrowia pacjenta. Inne przypadki dotyczą przerwania leczenia po zauważeniu ustąpienia objawów. Ryzyko stanowi też zbyt intensywne użycie tych środków w produkcji żywności.

