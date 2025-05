Wyjazd do sanatorium finansowanego przez NFZ to dla pacjentów szansa na poprawę stanu zdrowia. Jednak czas oczekiwania na taki wyjazd może znacznie się różnić w zależności od regionu Polski. Choć średnio wynosi około 8 miesięcy, w niektórych województwach pacjenci mogą liczyć na znacznie szybszy wyjazd, podczas gdy w innych ten czas wydłuża się nawet do 15 miesięcy.