Za kilka miliardów lat Słońce zamieni się w czerwonego olbrzyma, wchłaniając Merkurego i Wenus. Dla Ziemi naukowcy kreślą dwa scenariusze: albo podzieli ich los, albo zostanie wypchnięta na dalszą orbitę.

Czerwony olbrzym. Ziemska atmosfera zniknie, a woda wyparuje

Życie na Ziemi, jakie znamy, zakończy się jednak dużo wcześniej, w 1 000 002 021 roku. Wtedy nawet najbardziej odporne organizmy nie będą w stanie żyć na powierzchni planety. Wówczas Słońce rozgrzeje naszą planetę do tego stopnia, że atmosfera przestanie istnieć, a cała woda wyparuje.

Wcześniej jednak skład chemiczny ziemskiej atmosfery znacząco się zmieni, głównie wskutek wzrastającej temperatury oraz promieniowania elektromagnetycznego. Spadnie zawartość tlenu, podniesie się natomiast nasycenie metanem, wskazują naukowcy. - Atmosfera powróci do stanu sprzed tzw. katastrofy tlenowej (wielkich przemiany środowiska Ziemi w okresie paleoproterozoiku 2,4–2,0 miliarda lat temu - red.) - powiedział jeden z autorów badania Christopher Reinhard.

Coraz gorętsze Słońce będzie miało negatywny wpływ na roślinność, która używa dwutlenku węgla do produkcji tlenu w procesie fotosyntezy. Doprowadzi to do drastycznego spadku ilości niezbędnego do życia tlenu. Naukowcy ostrzegają, że nie jest wykluczone, iż proces ten nastąpi dużo szybciej - już w przeciągu najbliższych kilku tysięcy lat.

Naukowcy: Ludzkość musi szukać nowych planet, by przetrwać

Z tego powodu niezwykle ważne jest, by ludzkość przygotowała się na nadchodzące zmiany i stworzyła zamknięte systemy, w których życie byłoby możliwe.

Istnieje też inny sposób na ocalenie gatunku ludzkiego - poszukiwanie nadających się do zasiedlenia planet poza Ziemią - sugerują naukowcy.

