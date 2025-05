Recepturę tego przysmaku opracowano ponad 100 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Sok z pomidorów w błyskawicznym tempie stał się popularnym dodatkiem do posiłków, zwłaszcza śniadań. Z czasem zdobył szerokie uznanie w Kanadzie, Meksyku i krajach Europy, w tym w Polsce.

Jedni wykorzystują go jako bazę do wytrawnych napojów, inni piją na co dzień jako naturalną "witaminową bombę". Korzyści zdrowotne jego spożycia potwierdzają badania naukowe.

Sok pomidorowy. Serce podziękuje za jego spożywanie

Jedno z takich badań opublikowano na łamach "Food Science & Nutrition". Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego i Stomatologicznego w Tokio przez rok obserwowali grupę ponad 480 osób, które codziennie sięgały po niesolony sok pomidorowy.

Jak zaobserwowano, przełożyło się to na obniżone ciśnienie krwi i mniejszy poziom złego cholesterolu w organizmie. Poprawę zanotowano u osób w różnym wieku i niezależnie od płci. Efekty te przekładają się na realne wsparcie dla układu krążenia. Zmniejsza się ryzyko zawału, miażdżycy oraz uszkodzenia naczyń krwionośnych.

Wsparcie w odchudzaniu i nie tylko

Inne badanie, przeprowadzone przez specjalistów z uczelni medycznej w Taizhong na Tajwanie, wykazało, że regularne spożywanie 280 ml soku pomidorowego dziennie przez dwa miesiące przyniosło pozytywne efekty u grupy 25 kobiet. Zaobserwowano u nich spadek masy ciała, poprawę wskaźnika BMI oraz obniżenie poziomu markerów stanu zapalnego - poinformowano w czasopiśmie "Nutrition".

We krwi uczestniczek stwierdzono również wyższy poziom likopenu, czyli silnego przeciwutleniacza, który neutralizuje wolne rodniki i spowalnia procesy starzenia się komórek.

Zwykły sok, a tyle korzyści. Pij go regularnie i zobacz różnicę

To jednak nie koniec zalet tego napoju. Jest on również źródłem potasu oraz witamin A i C, wspiera kontrolę poziomu cukru we krwi, usprawnia trawienie, syci i zawiera niewiele kalorii.

Niedrogi napój pełen korzyści

Wraz z nadejściem ciepłych miesięcy warto włączyć ten produkt do codziennego menu. Pomidory są w tym okresie smaczniejsze i bardziej dostępne cenowo, co sprzyja domowemu przygotowaniu. Wystarczy obrać warzywa, gotować przez około 30 minut, a następnie zblendować lub przetrzeć przez sito.

Smak można wzbogacić dodatkiem soku z cytryny, imbirem, kurkumą lub ziołami. Należy unikać soli, która osłabia prozdrowotne działanie napoju. Gotowy przecier warto przelać do wyparzonych szklanych pojemników i przechowywać w lodówce do kilku dni. Ci, którzy nie mają czasu na domowe wersje, bez trudu znajdą gotowy produkt w marketach i sklepach spożywczych. Cena? Około 5,00 zł za litr.

red. / Polsatnews.pl