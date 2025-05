Astrologia od dawna fascynuje ludzi, oferując wgląd w cechy osobowości i potencjalne predyspozycje. Choć nie jest nauką ścisłą, niektórzy badacze próbują znaleźć korelacje między znakami zodiaku a skłonnościami do określonych zachowań. Na podstawie analizy, wytypowano kilka znaków, które mogą być niebezpieczne.

Badanie zostało przeprowadzone przez serwis ZodiacSign. Objęło ono 485 sprawców seryjnych zabójstw z całego świata. Łącznie przypisuje się im ponad 5 tysięcy ofiar. Na tej podstawie zidentyfikowano znaki zodiaku, które najczęściej występują w takich statystykach.

Wodne znaki zodiaku dominują w zestawieniu

Z analizy wynika, że znaki przypisane do żywiołu wody, czyli Rak, Ryby i Skorpion, występowały najczęściej wśród sprawców. Według danych, osoby spod znaku Raka były odpowiedzialne łącznie za około 400 ofiar, Ryby za ponad 460, a Skorpiony za ponad 530. Łącznie te trzy znaki odpowiadały za 28 proc. wszystkich analizowanych przypadków.

Czym się charakteryzują?

Rak , kojarzony z wrażliwością i silnym przywiązaniem do przeszłości, bywa zamknięty w sobie, a to może prowadzić do długotrwałego tłumienia emocji.

, kojarzony z wrażliwością i silnym przywiązaniem do przeszłości, bywa zamknięty w sobie, a to może prowadzić do długotrwałego tłumienia emocji. Ryby to znak związany z intuicją i skłonnością do życia wewnętrznego. W sytuacjach kryzysowych przedstawiciele tego znaku potrafią działać pod wpływem emocji, impulsywnie i nieracjonalnie.

to znak związany z intuicją i skłonnością do życia wewnętrznego. W sytuacjach kryzysowych przedstawiciele tego znaku potrafią działać pod wpływem emocji, impulsywnie i nieracjonalnie. Skorpiony natomiast łączą intensywność przeżyć z potrzebą kontroli i trudnością w przebaczaniu. Jest pamiętliwy.

Ognisty Strzelec nie pozostaje w tyle

Często powtarzającym się znakiem był również Strzelec. W zestawieniu przypisano mu około 350 ofiar. Osoby o tym znaku znane są z potrzeby wolności, bezpośredniości i niezależności.

W codziennym życiu cechy te mogą być źródłem kreatywności, jednak w sytuacjach patologicznych mogą prowadzić do impulsywności. W przeciwieństwie do znaków wodnych, Strzelce nie tłumią emocji - reagują szybko, często bez refleksji, co w skrajnych przypadkach może mieć tragiczne konsekwencje.

Chłodny i analityczny Koziorożec. Liczba jego ofiar przeraża

W zestawieniu znalazł się również Koziorożec, choć nie należał do najczęściej występujących znaków. Mimo to odnotowano, że osoby urodzone pod tym znakiem były odpowiedzialne za największą liczbę ofiar - łącznie ponad 800. Oznacza to najwyższą średnią liczby zabójstw przypadających na jednego sprawcę.

red. / Polsatnews.pl