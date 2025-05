Przetwory mleczne są cenione od wieków. Ma na to wpływ zarówno ich smak, jak i korzyści dla zdrowia wynikające z ich spożycia. Nabiał zawiera cenne minerały i witaminy, działa też jak probiotyk, a wśród tych wszystkich produktów wyróżnia się kefir. Ma charakterystyczny smak, a za jego korzystne działanie odpowiada wyjątkowy skład.

Kefir to pochodzący z Kaukazu napój fermentowany, którego raczej w Polsce nie trzeba przedstawiać. Jednak nie wszyscy są świadomi, jak ten wyrób działa na organizm. Na właściwości te ma wpływ proces powstawania. Otóż do jego tworzenia używa się ziaren kefirowych. Są one mieszanką drożdży oraz bakterii kwasu mlekowego i octowego. Nie tylko wpływają na specyficzną konsystencję i walory smakowe, ale też czynią z tego przetworu naturalny probiotyk.

Cudowne właściwości kefiru

Czym są probiotyki? To żywe mikroorganizmy wpływające na prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego. W kefirze znajduje się cała gama tzw. pożytecznych bakterii, które wspierają zdrowie jelit. Dzięki temu ludzki organizm lepiej trawi pokarm i wchłania z niego składniki odżywcze. To informacje ważne między innymi dla osób, które zmagają się z zespołem jelita drażliwego, z uwagi na łagodzenie objawów choroby.

Inny wpływ na układ trawienny zainteresuje osoby z nietolerancją laktozy. Otóż jako mleczny produkt fermentowany kefir zawiera jej mniejszą ilość, zatem jest łatwiej przyswajalny dla cierpiących na tę dolegliwość.

Nie można ponadto zapominać o wpływie żywności fermentowanej na układ immunologiczny. Dzięki takim bakteriom jak Lactobacillus kefiri mechanizmy obronne organizmu pracują sprawniej. Daje to odporność na infekcje, działanie bakterii, a także na alergie. Mikroorganizmy i związki zawarte w opisywanym przetworze mają też właściwości przeciwzapalne.

Ten mleczny przetwór może przeciwdziałać nowotworom

Naukowcy z kanadyjskiego McGill University ogłosili w czasopiśmie "Journal of Medicinal Food", że kefir może również mieć właściwości przeciwnowotworowe. Wskazano, że już przy niewielkich ilościach ekstraktu z tego wyrobu hamowany jest - nawet o 56 proc. - rozwój komórek raka piersi. Wyniki te sugerują, że można go stosować w profilaktyce lub wspomaganiu leczenia tej ciężkiej choroby.

Warto też pamiętać o innych korzyściach, na przykład o bardzo pozytywnym wpływie na zdrowie kości. Dzieje się tak za sprawą dostarczania ciału wapnia i witaminy K2, które zapobiegają osteoporozie. Inne składniki wspomagają pracę układu nerwowego i mięśni, to na przykład:

fosfor,

potas,

magnez,

witaminy z grupy B.

Kefir jest dodatkowo znany jako środek stosowany do gojenia się ran. Ponadto nie zawiera glutenu. Dzięki temu będzie stanowił cenny punkt w jadłospisie osób z celiakią. Podsumowując, jest to przetwór oferujący imponująco wiele korzyści, a jednocześnie mowa o pokarmie lekkim (50 kcal w 100 ml), bardzo przystępnym cenowo i znajdującym się w każdym sklepie.

