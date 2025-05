Pierwsze ciepłe miesiące to czas, kiedy zmagamy się z niedoborami witamin i minerałów. Braki te skutkują zmęczeniem, sennością i brakiem wigoru. Na szczęście sklepy i stragany oferują sporo sezonowych produktów, które są prawdziwymi bombami cennych składników. Jednym z nich jest botwina.

Gwarancja "energetycznego kopa"

Jak można przeczytać w książce "Superfoods, czyli żywność o wysokiej wartości odżywczej", ta zielenina stanowi świetne remedium na niski poziom energii i ospałość. Zapewniają to między innymi zawarte w niej żelazo i kwas foliowy. Są to elementy niezbędne, by organizm mógł produkować należytą ilość czerwonych krwinek odpowiadających za transportowanie tlenu. Ich niedobór skutkuje osłabieniem i anemią, której objawami są z kolei zawroty głowy i obniżona koncentracja.

To nie wszystko. Roślina ta jest cenna również z uwagi na obecność magnezu. Pierwiastek ten odgrywa rolę w prawidłowej pracy układu nerwowego i mięśniowego. Dzięki korzystnemu oddziaływaniu na sen i napięcie nerwowe, pozwala na skuteczniejszą regenerację. Energia wzrośnie również dzięki obecności azotanów. Przyczyniają się one do rozszerzenia naczyń krwionośnych, a to przekłada się na lepszą wydolność fizyczną i sprawną pracę układu krążenia.

Na tym długa lista zalet botwinki się nie kończy. Jest ona bowiem znana jako świetne źródło potasu. Dzięki temu minerałowi na odpowiednim poziomie utrzymuje się ilość sodu oraz ciśnienie krwi. Ma to dobroczynny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Dodatkowo potas wspiera równowagę elektrolitową ciała.

Botwina. Zdrowa i zaskakująco smaczna

Jakby tego było mało, zawartość luteiny i zeaksantyny dobrze oddziałuje na wzrok, a beta-karoten służy zdrowej skórze. Wszystkie są naturalnymi przeciwutleniaczami, chroniącymi komórki ciała przed stresem oksydacyjnym, a więc starzeniem poszczególnych organów. Podobną rolę odgrywa witamina C, która jest jednocześnie kluczowa dla ludzkiej odporności i pracy mózgu.

Jak więc widać, korzyści jest naprawdę wiele. A przy tym wszystkim warzywo to świetnie smakuje. Znane jest głównie jako składnik cenionej zupy. Podane jako chłodnik będzie świetnym, orzeźwiającym daniem na coraz cieplejsze dni. Ponadto młode liście buraka ćwikłowego to bardzo dobra baza sałatek.

Smakują dobrze na surowo, a ich walory podkreśli dodanie oliwy, cytryny czy orzechów. Fani smoothies i koktajli chętnie zmiksują botwinę z ulubionymi warzywami i dodatkami. Jak więc widać, mamy do czynienia nie tylko ze składnikiem zdrowym, ale też wielofunkcyjnym, a ponadto sprzedawanym w rozsądnej cenie.

