Bardzo wiele osób obgryza paznokcie, nie wszyscy uznają jednak ten nawyk za groźny. Nie panując nad taką czynnością, można napytać sobie biedy. Badacze starają się ustalić, kto ma szczególne skłonności, by zmagać się z tym wstydliwym problemem. Jeden z czynników może zaskakiwać.

Onychofagia, bo tak nazywa się obgryzanie paznokci, dotyczy nawet 30 proc. światowej populacji - podaje portal zdrowotny Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA).

Jak wskazano, bierze się pod uwagę różne dolegliwości związane z tym nawykiem, między innymi zaburzenia lękowe, ADHD, stres, ale też znudzenie i głód. Naukowcy ustalili jednak, że znaczenie mogą mieć również czynniki genetyczne.

Obgryzanie paznokci. Geny nie pomagają

Pracę na ten temat ogłosili między innymi eksperci ze szpitala Hafez w irańskim Shiraz. Jak opisano w magazynie "BMC Research Notes", po przeprowadzeniu ankiet u 743 dzieci stwierdzono, że 36,8 proc. z obgryzających paznokcie, ma co najmniej jednego członka rodziny, który także to robi. Co więcej, u uczestników mających rodzeństwo, odsetek ten wynosił już 55,8 proc.

ZOBACZ: Liderzy z natury. Osoby o tych imionach najczęściej odnoszą sukces

Podobne, a być może nawet bardziej dające do myślenia wnioski wysnuli specjaliści z nowojorskiej placówki Weill Cornell Medicine. Podczas testów kwestionariusze wypełniało (samodzielnie lub z pomocą rodziców) 281 osób w wieku od 3 do 21 lat. Ustalono, że 63 proc. pacjentów kliniki pediatrycznej ma w rodzinie co najmniej jeden przypadek onychofagii.

Jak się więc okazuje, problem ten można odziedziczyć. Choć jest powszechny, a przez to wydaje się średnio groźnym przyzwyczajeniem, bagatelizowanie go grozi poważnymi skutkami, nie tylko związanymi z estetyką dłoni i stóp:

ręce i paznokcie to siedliska drobnoustrojów , zatem wkładanie palców do buzi może skończyć się chorobą. W tym kontekście wystarczy wspomnieć o złapaniu opryszczki albo owsika,

ucierpieć mogą też zęby , mowa o ukruszeniach, urazach szkliwa, a nawet wadacj zgryzu,

narażony na ciągłe uszkodzenia paznokieć staje się podatny na przykład na grzybicę i zanokcicę . Nawracające infekcje, niepokojące zmiany wyglądu bądź powtarzające się wrastanie to jasne sygnały, że należy skontaktować się lekarzem.

Ze złym nawykiem da się skutecznie walczyć. Kluczowe może się okazać wykrycie przyczyny onychofagii. Kwestia genetyczna utrudnia sprawę, ale jeśli dolegliwość występuje przez skupienie się na konkretnym zadaniu czy nerwy, warto wyposażyć się na przykład w antystresową zabawkę.

red. / Polsatnews.pl