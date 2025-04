Aspartam to słodzik, który bardzo chętnie stosowany jest przez osoby na diecie. Ponadto dodaje się go do produktów spożywczych, a nawet do wybranych leków. Choć ten sztuczny słodzik miał być dobrą alternatywą dla cukru, to jednak może powodować poważne konsekwencje dla ludzkiego mózgu, z rozwojem Alzheimera czy demencji starczej na czele. Koniecznie sprawdź, czy stosujesz go w swojej diecie.

Czym jest aspartam?

Aspartam to związek chemiczny, który ma numer E951. Jest dopuszczony do użytku jako dodatek do żywności na podstawie rozporządzenia Europarlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008. Ten popularny słodzik znajduje się w składzie wielu produktów spożywczych, w tym słodzonych napojów gazowanych, gum do życia i innych słodyczy. Zdarza się, że wykorzystywany jest również przy produkcji przetworów rybnych i mięsnych.

Można kupić go też w postaci proszku lub tabletek do stosowania w domowych warunkach w zastępstwie cukru. Czy rzeczywiście ten syntetyczny słodzik jest tak bezpieczny? Kwestię bezpieczeństwa jego stosowania poruszyły A. Kozłowska i A. Ziołkowska w swoim artykule "Aspartam - bezpieczeństwo stosowania".

Może powodować raka i szkodzi mózgowi

Jednym z przełomów w kwestii aspartamu był czerwiec 2023 roku. To wtedy Światowa Organizacja Zdrowia zakwalifikowała syntetyczny słodzik do grupy produktów, które mogą wykazywać działanie rakotwórcze.

Podobnie uważa polskie Ministerstwo Zdrowia, które podaje, że składniki zawarte w syntetycznym aspartamie mogą wykazywać negatywne działanie na organizm ludzki, w tym m.in. na mózg. Substancja ta klasyfikowana jest jako neurotoksyna, która:

zaburza połączenia synaptyczne w komórkach nerkowych,

uszkadza struktury DND,

zaburza prawidłową syntezę białek.

Przyjmowany w nadmiarze może przyczyniać się do rozwoju depresji i innych zaburzeń psychicznych. Zawarta w aspartamie fenyloalanina nie jest metabolizowana przez osoby z fenyloketonurią. Może to prowadzić go niebezpiecznie wysokiego stężenia tej substancji w organizmie, w tym do zgonu.

Nadmiar zawartych w aspartamie asparaginianu i glutaminianu prowadzi do zabijania neuronów i osłabienia funkcji mózgu. Ponadto w procesie trawienia tego słodzika powstaje metanol, czyli alkohol o działaniu toksycznym.

Ryzyko związane ze stosowaniem aspartamu

W twojej diecie znajduje się aspartam? Koniecznie poznaj ryzyko z tym związane. Spożywanie tej substancji nadmiernie stymuluje mózg i prowadzi do jego zniszczenia. U osób stosujących ten syntetyczny słodzik zwiększa się ryzyko takich chorób jak:

demencja,

udar mózgu,

Alzheimer,

cukrzyca,

zaniki pamięci,

choroba Parkinsona,

depresja,

epilepsja,

nowotwory mózgu.

red. / polsatnews.pl