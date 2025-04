Gdy zauważysz na bananie, od razu się go pozbądź. Świadczy o rozwoju niebezpiecznego grzyba

Według danych GUS, tylko w 2023 roku do Polski przywieziono aż 494,2 tys. ton świeżych bananów. To pokazuje, jak ważnym produktem są one dla Polaków. Sprowadza się je przede wszystkim z Ekwadoru i Kolumbii. Odpowiednio przechowywane zachowują swój charakterystyczny żółty kolor. Zdarza się jednak, że jego skórka ciemnieje. Czy to powód do niepokoju?

Co wpływa na wygląd banana?

Wpływ na wygląd banana ma bardzo wiele czynników. To owoce egzotyczne, dlatego w polskich warunkach wymagają odpowiedniego przechowywania. Są bowiem podatne na zmiany fizyczne, w tym na pojawiające się na skórce czarne plamy.

Aspekt ten szczegółowo opisali Grzegorz Szczepanik, Agata Bakan i Sławomir Lisiecki w pracy "Wpływ sposobu pakowania na wybrane zmiany fizyczne bananów w czasie ich zamrażalniczego przechowywania" opublikowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

W warunkach domowych wpływ na wygląd fizyczny banana mają m.in.:

temperatura,

wilgotność powietrza,

czas przechowywania owocu.

Ciemne plamy na skórce banana to proces naturalny

Z czasem banany zmieniają swój kolor. Z intensywnie żółtego coraz bardziej przechodzą w różne odcienie brązu. Wówczas na owocu pojawiają się ciemne plamy czy kropeczki. Jest to związane z dojrzewaniem banana. W jego skórce zachodzi proces enzymatyczny, w wyniku czego pojawiają się antyoksydanty oraz rozpada się chlorofil.

Ciemne zabarwienie owocu nie świadczy o jego uszkodzeniu. Często nadaje się on wtedy do spożywania bez żadnych obaw. Dotyczy to nawet bardzo dojrzałych bananów.

Kiedy banan nie nadaje się do spożycia?

Jeżeli banan ma ciemną skórę, a jego miąższ jest papkowaty, to lepiej go wyrzucić. To samo dotyczy owoców, które wydzielają nieprzyjemny zapach lub pojawiają się na nich ogniska pleśni albo gnicia.

Spożywanie owoców w stanie rozkładu stanowi spore ryzyko. Może powodować poważne dolegliwości, szczególnie jelitowe.

Grzyb nigrospora - realne zagrożenie przy bananach

Wydaje się, że największe zagrożenie w przypadku bananów stanowi szkodliwy grzyb nigrospora. Występuje on w naturalnych warunkach i to on odpowiada za charakterystyczne ciemne plamy. Z drugiej strony omawiane przebarwienia mogą oznaczać standardowe dojrzewanie owocu. Aby potwierdzić obecność grzyba nigrospora, należy przekroić owoc.

Jeżeli wewnątrz miąższu są czerwone plamy (np. zaczerwienie nasion, czerwona linia wzdłuż banana), to należy go natychmiast wyrzucić. Taki owoc nie nadaje się do spożycia.

Objawy zatrucia grzybem nigrospora to m.in.:

objawy ze strony układu oddechowego,

problemy żołądkowe,

gorączka.

Masz dojrzałego banana w domu? Przekrój go, zanim go zjesz, aby uniknąć problemów.

