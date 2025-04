Osoby spod tych znaków zodiaku są najbardziej niebezpieczne

W sieci od dawna krąży popularna teoria, jakoby FBI miało opracować ranking najbardziej niebezpiecznych znaków zodiaku, zestawiając daty urodzenia seryjnych przestępców. I choć taki dokument nigdy nie powstał, a samo Federalne Biuro Śledcze potwierdza, że nie prowadziło żadnych badań w tym zakresie, temat wciąż wzbudza emocje.

Mimo braku oficjalnych danych, serwis ZodiacSign.com przeanalizował 485 sprawców seryjnych zabójstw z całego świata. Udało się wytypować cztery znaki zodiaku, które najczęściej pojawiają się w policyjnych kartotekach - Rak, Ryby, Skorpion i Strzelec. Każdy z nich pojawił się aż 46 razy w zestawieniu.

Cichy introwertyk. Rak (22 czerwca - 22 lipca)

Raki to osoby głęboko wrażliwe, nierzadko wycofane i przywiązane do przeszłości. W astrologii ten znak reprezentuje wewnętrzne życie emocjonalne, potrzebę bezpieczeństwa i trudność w adaptowaniu się do brutalności świata zewnętrznego. Raki są skłonne do zamykania się w sobie, a nieprzepracowane traumy mogą prowadzić do silnych wewnętrznych napięć.

W analizie zodiakalnej, Rak był jednym z najczęściej powtarzających się znaków wśród seryjnych zabójców.

Samuel Little, uznawany za najgroźniejszego seryjnego mordercę w historii USA, urodził się właśnie jako… Rak.

Skrajne emocje. Ryby (19 lutego - 20 marca)

Ryby często postrzegane są jako uduchowione, kreatywne i pełne empatii. To znak kojarzony z marzycielstwem i głęboką intuicją. Ale mają one też swoją ciemną stronę - mogą łatwo uciekać od rzeczywistości, wpadać w uzależnienia, tracić kontakt z otoczeniem. W sytuacji kryzysowej, osoby spod tego znaku mogą działać pod wpływem emocjonalnego chaosu. Są wtedy nieprzewidywalne, impulsywne lub wręcz irracjonalne.

Wśród cech najczęściej wymienianych przy tym znaku są wahania nastroju, trudności z odróżnieniem dobra od zła i skłonność do działania "na granicy".

Spod tego znaku był John Wayne Gacy, znany jako "Klaun Morderca".

Chłodna kalkulacja. Skorpion (23 października - 21 listopada)

Skorpiony to jeden z najbardziej skrytych znaków zodiaku. Są tajemnicze, często zamknięte w sobie. Ich dominującą cechą jest potrzeba kontroli, zarówno nad sobą, jak i nad innymi. W ekstremalnych przypadkach ta potrzeba może przerodzić się w obsesję, manipulację i brutalność.

Skorpiony nie zapominają krzywd, a jeśli uznają, że zostały skrzywdzone, mogą mścić się długo, skrycie i z determinacją.

Do tego znaku należał Charles Manson - charyzmatyczny lider sekty "Rodzina", który nie zabił osobiście, ale doprowadził do serii brutalnych morderstw dokonywanych przez swoich wyznawców.

Brak granic. Strzelec (22 listopada - 21 grudnia)

Strzelec kojarzony jest z wolnością, ruchem i ekspresją. To osoby, które nie znoszą ograniczeń - w żadnej formie. Ich cechy to bezpośredniość, odwaga, często także skłonność do ryzyka. W połączeniu z brakiem skrupułów i potrzebą dominacji, te cechy mogą pchnąć Strzelca w bardzo mroczną stronę.

Jednym z nich był Ted Bundy, uważany za jednego z najbardziej brutalnych i inteligentnych seryjnych morderców XX wieku.

