Raport Listonic ads z 2023 roku pokazuje, że około 80 proc. Polaków pije herbatę codziennie. Roczne spożycie na osobę to około 1 kg liści. Jednak choć herbata to jeden z najpopularniejszych napojów w Polsce, to jej codzienne picie może nieść nieoczekiwane konsekwencje dla zdrowia.