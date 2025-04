To najzdrowszy owoc na świecie. Można go kupić w Polsce przez cały rok

Wiele osób traktuje pomidora jako warzywo, dodając go do sałatek czy przygotowując z niego sosy. Tymczasem z botanicznego punktu widzenia to owoc - do tego jeden z najzdrowszych. Pomidor znajduje się na szczycie wielu dietetycznych rankingów, m.in. opracowanych przez Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC). Co sprawia, że uchodzi za tak wartościowy?