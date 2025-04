Żelazo to jeden z kluczowych pierwiastków dla ludzkiego organizmu, jego brak może prowadzić na przykład do poczucia ciągłego zmęczenia i braku energii. By zapewnić ciału odpowiednią ilość tego składnika odżywczego, pomocna może się okazać suplementacja, a w przy poważnych niedoborach konsultacja z lekarzem. Niemniej, istnieje wiele naturalnych produktów, które obfitują w ten mikroelement.

Żelazo pozwala czerwonym krwinkom na transportowanie tlenu z płuc do komórek ciała. Odgrywa też znaczącą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i części hormonów. To pierwiastek działający wszechstronnie, trudno się zatem dziwić, że jego niedobór szkodzi organizmowi, a objawia się między innymi ospałością.

Niedobór żelaza. Konsekwencją jest ciągłe zmęczenie

Zmęczenie jako objaw niedoboru wynika z głównej funkcji omawianego mikroelementu. Jeśli do komórek w ciele trafia mniej tlenu, odczuwa się niedostatek energii potrzebnej, by prawidłowo funkcjonować. Efektem jest poczucie wyczerpania. Szczególnie odczuwalne może to być podczas aktywności fizycznej, co doskwiera głównie sportowcom, ale też seniorom.

Nad tym symptomem pochylili się badacze z Uniwersytetu Ruhry w Bochum, którzy opublikowali wyniki swoich prac w czasopiśmie naukowym "European Journal of Clinical Nutrition". Analizując stan zdrowia ponad 220 pacjentów w wieku od 65 do 95 lat, stwierdzili, że u narzekających na zmęczenie i ubytek siły mięśni, powodem dolegliwości był właśnie niedobór żelaza. Specjaliści orzekli, że suplementacja tego pierwiastka może zdecydowanie przyspieszyć powrót do sprawności.

W przypadku osób aktywnych fizycznie opisywane braki wiążą się ze spadkiem siły, szybkości, wytrzymałości czy tempa regeneracji po wysiłku.

Niedostatek tego minerału osłabia funkcje poznawcze

Innym znaczącym symptomem jest osłabienie zdolności poznawczych. Według badań naukowców z Uniwersytetu Stanowego w Pensylwanii w USA wykonanych na kobietach w wieku 18-35 lat, te z nich, które miały za mało żelaza, osiągały niższe wyniki i gorzej przyswajały informacje. Suplementacja wzmocniła te funkcje kilkukrotnie (5-7 razy). Wnioski te opublikowano w "The American Journal of Clinical Nutrition".

Inne zauważalne objawy to między innymi:

bladość skóry stwierdzana na przykład na twarzy czy w okolicach paznokci,

bóle i zawroty głowy oraz kołatanie serca,

sucha skóra i włosy, ponieważ zmagające się z brakami ciało zarządza zasobami tlenu tak, by wspierać kluczowe funkcje organizmu,

syndrom niespokojnych nóg,

zimne dłonie i stopy.

Ten kluczowy dla organizmu składnik można suplementować, znajduje się on jednak w wielu artykułach spożywczych. W tym kontekście warto wspomnieć czerwone mięso i podroby, rośliny strączkowe oraz tofu i zielone warzywa liściaste, takie jak szpinak czy jarmuż.

Innym cennym źródłem żelaza są owoce morza, takie jak małże lub ostrygi. Żywność pochodzenia zwierzęcego zawierająca żelazo hemowe, pozwala na najlepsze przyswajanie minerału przez organizm.

Trzeba pamiętać, że znaczny niedobór żelaza sygnalizuje problemy zdrowotne. Swoje wyniki badań warto skonsultować z lekarzem, by ewentualnie wdrożyć lecenie.

