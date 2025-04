Są bardziej narażeni na wrzody, ale mniej na raka trzustki. Chodzi o tę grupę seniorów

Ponad jedna trzecia mieszkańców Polski ma grupę krwi 0. Dodatnią stwierdzono u 31 proc. osób, a ujemną u 6 proc. - podaje strona krwiodawcy.org. Osoby te mają szczególne znaczenie - ich krew (przy zgodnym czynniku Rh) można przetaczać każdemu o typie 0, A, B lub AB.

Same jednak mogą przyjąć wyłącznie krew tej samej grupy, co czyni z nich cennych dawców, ale jednocześnie problematycznych biorców. To nie jedyne wyzwanie, przed którym stają.

Choroba wrzodowa żołądka. Oto szczególnie narażeni

Grupa 0 wiąże się z wyższym ryzykiem wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Już ponad 70 lat temu badania wskazywały na tę zależność, a kolejne dekady potwierdziły te ustalenia. Szwedzcy naukowcy z Karolinska Institutet, analizując dane ponad miliona mieszkańców Skandynawii, również zauważyli to powiązanie.

Grupa 0 stwarza bowiem lepsze warunki do rozwoju bakterii Helicobacter pylori, która odpowiada za powstawanie wrzodów. Dodatkowo, wyższy poziom kwasu żołądkowego i skłonność do silniejszych reakcji alergicznych mogą pogarszać sytuację.

Inny problem dotyczy krwawień. W artykule opublikowanym w czasopiśmie "Nature", japońscy badacze m.in. z Uniwersytetu Tokijskiego, wskazali, że osoby z grupą 0 są bardziej narażone na ponowne krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Jedną z możliwych przyczyn może być niższy poziom czynnika von Willebranda, odpowiedzialnego za krzepnięcie krwi - nawet o 25-35 proc. niższy niż u osób z innymi grupami.

Osoby z grupą krwi 0 są także bardziej podatne na miażdżycę czy zaburzenia tarczycy. Wszystko to może stanowić poważne obciążenie, zwłaszcza dla seniorów, którzy z racji wieku i tak są bardziej narażeni na problemy zdrowotne.

Grupa krwi 0. Korzyści dla organizmu

Z drugiej strony, osoby z grupą krwi 0 rzadziej chorują na niektóre nowotwory - w tym raka trzustki. Badacze z Dana-Farber Cancer Institute w Bostonie wykazali, że ryzyko zachorowania na ten nowotwór jest u nich znacząco niższe - nawet o kilkadziesiąt procent w porównaniu z osobami posiadającymi grupę A lub B.

Wspomniana skłonność do krwawień ma również pozytywną stronę, mniejsze ryzyko powstawania zakrzepów. Brak antygenów A i B wiąże się też z niższą podatnością na ciężki przebieg niektórych chorób zakaźnych, m.in. COVID-19, malarii czy dengi.

Warto jednak pamiętać, że sama grupa krwi nie determinuje długości ani jakości życia. Czynniki genetyczne to tylko jeden z elementów. Równie ważne są codzienne nawyki: aktywność fizyczna, odpowiednia dieta i profilaktyka zdrowotna.

red. / Polsatnews.pl