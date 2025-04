WZW typu A to tzw. żółtaczka pokarmowa. Chorobę wywołuje wirus z rodziny Picornaviridae. Choć zdecydowana większość pacjentów wraca do zdrowia, a przypadki śmiertelne są bardzo rzadkie, należy zachować ostrożność - proces powrotu do pełnej sprawności może trwać wiele tygodni lub nawet miesięcy.

Pixabay WZW typu A, czyli tzw. "choroba brudnych rąk"

Żółtaczka atakuje. Dwa regiony negatywnie się wyróżniają

W Polsce notuje się obecnie wyraźny wzrost zachorowań. Główny Inspektor Sanitarny, dr Paweł Grzesiowski, poinformował w marcu, że liczba potwierdzonych przypadków WZW A jest dwukrotnie większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej zachorowań odnotowano w województwach podlaskim i lubuskim. W tych regionach wystąpiły dwa ogniska zakażeń.

Dr Grzesiowski zaznaczył, że służby są w trakcie ich wygaszania, jednak ze względu na nawet ośmiotygodniowy okres wylęgania choroby, osoby zakażone mogą nieświadomie przenosić wirusa.

- Prowadzimy działania związane z dbaniem o higienę i szczepienia poekspozycyjne - podkreślił. Na Podlasiu zakażenie wykryto wśród członków jednej rodziny. Potwierdzono 12 przypadków.

- Ostatnie zachorowanie miało miejsce na początku marca - przekazała Polskiej Agencji Prasowej Urszula Połowianiuk z białostockiego sanepidu. Z bezpłatnych szczepień skorzystało 140 osób, które miały kontakt z zakażonymi.

Jak informuje PAP, w województwie lubuskim zachorowało 13 dzieci i 11 dorosłych z Gorzowa Wielkopolskiego oraz powiatu gorzowskiego. Do zakażeń dochodziło m.in. w szkołach i przedszkolach. W regionie zaszczepiło się już ponad 1200 osób.

WZW A. Choroba groźna, choć niepozorna

Główny Inspektorat Sanitarny podkreśla, że do zakażenia dochodzi głównie drogą fekalno-oralną, na przykład przez kontakt ze skażonymi rękami, wodą, żywnością lub bezpośrednio z osobą chorą. Objawy przypominają grypę i dotyczą również układu pokarmowego. Symptomy, na jakie należy zwrócić uwagę to:

zmęczenie,

gorączka,

bóle brzucha, mięśni i stawów,

nudności,

wymioty,

ciemny mocz i blade stolce,

zażółcenie skóry i oczu.

Powrót do pełni sił po przechorowaniu może trwać kilka miesięcy, szczególnie w przypadku osób starszych. Nierzadko konieczna jest hospitalizacja.

Jak się chronić? Istotna jest profilaktyka

Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A można jednak skutecznie zapobiegać. Kluczowe znaczenie mają szczepienia ochronne, zwłaszcza dla osób planujących podróże do krajów o wyższym ryzyku zachorowania.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca również przestrzeganie pięciu podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa:

utrzymywanie czystości (mycie rąk, ochrona pożywienia przed zwierzętami),

oddzielanie surowego jedzenia od ugotowanego,

należyta obróbka termiczna pokarmów (dokładnie gotowanie),

przechowywanie posiłków w odpowiedniej temperaturze,

upewnienie się, że woda i żywność są bezpieczne.

