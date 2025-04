Wielu osobom sanatorium kojarzy się z kosztownym wyjazdem lub długim oczekiwaniem na miejsce z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje jednak możliwość bezpłatnej rehabilitacji leczniczej. Wystarczy spełnić odpowiednie warunki i złożyć wniosek. Czym jest prewencja rentowa i kto się do niej kwalifikuje?

ZUS realizuje program, w ramach którego osoby ubezpieczone, a jednocześnie zagrożone utratą zdolności do pracy, mogą skorzystać z darmowej rehabilitacji - jeśli istnieje szansa na odzyskanie pełnej sprawności.

Kto może skorzystać z tej opcji?

Aby wyjechać na rehabilitację organizowaną przez ZUS, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim trzeba być osobą ubezpieczoną, czyli pracującą lub pobierającą zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy lub zasiłek wyrównawczy.

Z rehabilitacji mogą również skorzystać osoby w trakcie leczenia, u których lekarz stwierdzi, że istnieje realna szansa na powrót do pracy po ukończeniu turnusu. Co ważne, nie trzeba czekać na orzeczenie o niezdolności do pracy - w tym przypadku liczy się profilaktyka i szybka reakcja.

Jak złożyć wniosek?

Lekarz prowadzący leczenie (np. lekarz pierwszego kontaktu) wypełnia wniosek o rehabilitację leczniczą, czyli druk PR-4. Może to zrobić w formie papierowej lub elektronicznej - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Wniosek można również złożyć osobiście. Dokument trafia następnie do ZUS, gdzie jest oceniany przez lekarza orzecznika. Wymagana jest także dokumentacja z leczenia.

Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, pacjent otrzyma skierowanie na konkretny turnus, wraz z pełnym pakietem informacji - miejscem i terminem wyjazdu.

Jak wygląda turnus rehabilitacyjny z ZUS?

Jak podaje oficjalna strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, instytucja nie posiada własnych ośrodków rehabilitacyjnych, lecz współpracuje z wieloma uzdrowiskami na terenie kraju. Miejsca są dobierane w zależności od rodzaju schorzenia oraz indywidualnych potrzeb pacjenta.

Turnus trwa zazwyczaj 24 dni (ordynator ośrodka może go skrócić lub wydłużyć po konsultacji z ZUS) i w jego ramach realizowane są zabiegi lecznicze, a także konsultacje z fizjoterapeutami, dietetykami i psychologami. Uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie oraz opiekę medyczną.

ZUS pokrywa również koszt dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do ośrodka i z powrotem.

Jakie schorzenia podlegają rehabilitacji

W zależności od rodzaju schorzenia, pacjent może zostać skierowany na rehabilitację stacjonarną (całodobowy pobyt w ośrodku) lub ambulatoryjną (codzienny dojazd na zabiegi). Do najczęściej rehabilitowanych schorzeń należą:

schorzenia narządu ruchu (w tym po urazach),

choroby układu krążenia (w tym rehabilitacja monitorowana telemedycznie),

choroby układu oddechowego.

Pełna lista zabiegów, zajęć z zakresu fizjoterapii, edukacji zdrowotnej i wsparcia psychologicznego znajduje się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

