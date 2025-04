Problem ze wzrokiem po 40. Wielu popełnia istotny błąd przy wyborze okularów

Wybór odpowiednich okularów do czytania to dla wielu osób ważna decyzja, która może znacząco wpłynąć na komfort życia. Wraz z wiekiem nasz wzrok naturalnie ulega pogorszeniu, co często skutkuje trudnościami z widzeniem na bliskie odległości.

Prezbiopia (inaczej starczowzroczność) prowadzi do pogorszenia zdolności widzenia obiektów z bliskiej odległości. Zaczyna się zazwyczaj po 40. roku życia i jest wynikiem zmniejszającej się elastyczności soczewki oka, co uniemożliwia ostre widzenie przedmiotów znajdujących się w pobliżu. Objawy prezbiopii to m.in.:

trudności w odczytywaniu drobnego druku,

konieczność oddalania książek czy telefonu,

zmiany w postrzeganiu tekstu na ekranie komputera.

Problemy ze wzrokiem zaczynają się po 40. roku życia

Badania przeprowadzone przez PBS w 2018 roku wskazują, że aż 94 proc. osób w wieku 40-55 lat zgłasza objawy pogarszającego się wzroku. Uczestnicy badania wskazali na trudności w czytaniu tekstów, zarówno na ekranie telefonu, jak i przy pracy przy komputerze. Wiele osób błędnie wskazuje urządzenia elektroniczne jako główną przyczynę problemów ze wzrokiem, jednak wszystkie te symptomy mogą być typowe dla starczowzroczności.

ZOBACZ: Jajka powinny znaleźć się w diecie seniora. Wspierają pamięć czy wzrok



Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), około 250 mln ludzi na świecie cierpi z powodu zaburzeń widzenia. WHO podkreśla, że profilaktyka i odpowiednia terapia mogą zapobiec upośledzeniu wzroku u prawie 80 proc. pacjentów.



Choć niektórzy początkowo bagatelizują problemy ze wzrokiem, odpowiednio dobrane okulary lub soczewki mogą znacząco poprawić jakość życia. Dzięki nim można na nowo cieszyć się komfortem czytania, bez uczucia zmęczenia oczu czy bólu głowy spowodowanego ciągłym wytężaniem wzroku.

Jakie okulary wybrać do czytania?

Jeśli zauważysz, że twoje problemy ze wzrokiem utrzymują się, warto udać się do specjalisty, który pomoże w doborze odpowiednich okularów. Wiele osób popełnia błąd, sięgając po gotowe okulary dostępne w supermarketach lub aptekach. Choć mogą one wydawać się atrakcyjnym rozwiązaniem ze względu na niską cenę, takie okulary nie są dopasowane do indywidualnych potrzeb. Mogą nie tylko nie spełniać swojej funkcji, ale nawet prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia oczu.



Okulary jednoogniskowe to najczęstszy wybór dla osób z prezbiopią, które potrzebują korekcji wzroku na bliską odległość. Modele jednoogniskowe są wygodne i łatwe w użyciu, ale nie oferują rozwiązań dla osób, które potrzebują korekcji na różnych odległościach - w takim przypadku lepszym rozwiązaniem mogą być okulary progresywne.

ZOBACZ: Ten niepozorny owoc ratuje wzrok. Cała Europa się nim zajada



Modele progresywne pozwalają na płynne przejście między widzeniem z bliskiej, średniej i dalekiej odległości, eliminując konieczność zmiany okularów w zależności od sytuacji. Choć mogą wymagać chwili przyzwyczajenia, wielu użytkowników docenia komfort, jaki zapewniają w codziennym życiu.



Dla osób, które nie chcą nosić okularów, alternatywnym rozwiązaniem mogą być soczewki kontaktowe. Zapewniają one wygodę noszenia, nie ograniczają pola widzenia i nie parują, w przeciwieństwie do okularów.

red. / Polsatnews.pl