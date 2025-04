Matryca do produkcji fałszywych banknotów z lat 40. XX wieku - na takie znalezisko natrafiono niedawno w remontowanym gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Wykonany na płaskim marmurze przedmiot to "niezwykle profesjonalne i bardzo precyzyjne" dzieło konspiracyjnych fałszerzy.

Znaleziona przez remontujących gmach BGK robotników matryca była ukryta na parterze - pod drewnianymi warstwami podłogi antresoli. To płyta o bokach 18 i 19 cm oraz 4 cm grubości. Na jednej z płaszczyzn widnieje asfaltowa grafika awersu i rewersu banknotu jednozłotowego w odbiciu lustrzanym.

Jak ustalili specjaliści z BGK: Cezary Alka i Radosław Milczarski, z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych: Monika Olbryś i Michał Przyborowski oraz Adam Jeżewski z Muzeum Powstania Warszawskiego, na matrycy został precyzyjnie odwzorowany banknot z czasów II wojny światowej.

Emitowany był on w Generalnym Gubernatorstwie i był popularnie nazywany "młynarką" lub "krakowskim złotym". Fałszowanie pieniędzy było elementem walki z niemieckim okupantem, a drukarnia banknotów Banku Emisyjnego w Polsce odegrała w niej znaczącą rolę. Matryce znalazły się w gmachu BGK ze względu na to, że był on istotnym elementem wsparcia AK i polskiego podziemia.

"Profesjonalnie i bardzo precyzyjnie". Owoc działania rozbudowanej struktury organizacyjnej

- Odbitkę banknotu na płycie kamienia wykonano profesjonalnie i bardzo precyzyjnie - podaje portal Dzieje.pl i dodaje, że znalezisko zawiera wszystkie elementy graficzne potrzebne do wykonania wiernej kopii ówczesnego środka płatniczego.

Szczegóły techniczne wskazują, że operacja druku wymagała nie tylko współpracy wielu osób, ale wręcz stworzenia zaawansowanej struktury organizacyjnej działającej w konspiracji - od znalezienia odpowiedniego papieru aż do wprowadzenia banknotu do obiegu.

Fałszowanie tak niskich nominałów, za które w ówczesnej Warszawie można było kupić ćwierć kilo masła lub dwa bochenki chleba, było bezpieczniejsze niż podrabianie dużych nominałów, ponieważ nie budziły one podejrzeń i łatwiej było je wprowadzić do obiegu.

Fałszywe banknoty jako element walki konspiracyjnej

Zorganizowaną akcją produkcji fałszywych dokumentów i pieniędzy zajmowała się od 1940 r. Podziemna Wytwórnia Banknotów.

Dostarczała ona do podziemnych drukarń wszystkie niezbędne materiały i technologie. Działalność ta trwała do końca 1942 roku i przyniosła podziemiu zysk szacowany na około 18 mln złotych.

