Nocny odpoczynek ma kluczowe znaczenie dla sprawności ciała. Zbyt krótkie i mało jakościowe spanie przekłada się na kłopoty z koncentracją, podatność na choroby, a nawet zaburzenia hormonalne. Tym, którzy się z takimi problemami borykają, z pomocą przychodzi cynk.

Problemy ze snem? Cynk to świetna odpowiedź

Naukowcy z uniwersytetu w japońskiej Tsukubie podkreślają na łamach "International Journal of Molecular Sciences", że istnieją dowody na wpływ suplementacji cynku na sen ludzi i zwierząt - dzięki niemu badani zasypiali szybciej i cieszyli się lepszą jakością snu. Ponadto ten mikroelement w diecie myszy pozytywnie wpływał na NREM, a więc głęboką fazę. Na poprawę nocnego odpoczynku miała także przełożenie regulacja neurotransmiterów, pomagająca utrzymać biochemiczną równowagę.

Z kolei w "Workplace Health&Safety" pojawiły się ustalenia irańskich naukowców z Uniwersytetu Nauk Medycznych w Mazandaranie. Podawali oni pielęgniarkom pracującym na oddziale intensywnej terapii 220 mg siarczanu cynku. Dawkowano go co trzy doby przez cały miesiąc. Co ważne, badane przyjmowały preparat wieczorem, przed zaśnięciem. Gdy porównano wyniki z grupą kontrolną, zauważono, że suplementacja wpłynęła korzystnie na jakość snu.

Nie tylko na dobre spanie. Te walory docenią mężczyźni

Omawiany minerał ma też pozytywny efekt na inne sfery ludzkiego życia. Chodzi tu między innymi o płodność. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej wskazuje, że u mężczyzn cynk wpływa na:

jakość nasienia,

poziom testosteronu,

prawidłowy rozwój jąder.

Z kolei ciężarne kobiety cenią go za korzystne oddziaływanie na wzrost dziecka i utrzymanie ciąży. Jako inne dobre skutki przyjmowania cynku należy wskazać wsparcie regeneracji mięśni i procesu gojenia się ran. W dodatku wzmacnia on odporność, pomagając organizmowi zwalczać infekcje oraz chroniąc przed stresem oksydacyjnym.

Obniżony poziom mikroelementu wiąże się z kolei z nasileniem stanów depresyjnych, a także występowaniem poważnych chorób neurodegeneracyjnych, np. Alzheimera czy Parkinsona. Jako chroniący komórki przeciwutleniacz, odgrywa też rolę przeciwnowotworową.

Nie trzeba przyjmować specjalnych specyfików, by zaopatrzyć się w ten życiodajny składnik. Znajduje się bowiem w łatwo dostępnych w sklepach produktach. Chodzi tu na przykład o czerwone mięso, na przykład wołowinę, a także pestki dyni, nerkowce, rośliny strączkowe i nabiał. Za najcenniejsze źródło uchodzą jednak ostrygi. Dodanie tych produktów do codziennej diety pozwoli utrzymać prawidłowy poziom pierwiastka i cieszyć się jego dobroczynnym wpływem na organizm.

