Uwielbiany za granicą. Polski owoc w ścisłej czołówce najlepszych na świecie 

TasteAtlas to ceniony internetowy przewodnik kulinarny, który kataloguje tradycyjne potrawy, lokalne składniki oraz autentyczne restauracje z różnych zakątków świata. Dzięki tysiącom recenzji użytkowników portal tworzy rankingi i mapy smaków, pomagając odkrywać kulinarne dziedzictwo regionów.

Jego renoma opiera się na rzetelnych ocenach oraz dążeniu do promowania lokalnych specjałów, co czyni go wiarygodnym źródłem informacji dla miłośników kuchni z całego świata.

Truskawka kaszubska na podium światowego rankingu

W najnowszym zestawieniu "100 Najlepszych owoców na świecie", opublikowanym przez TasteAtlas 2 kwietnia, truskawka kaszubska zajęła drugie miejsce. Ten wyjątkowy owoc, uprawiany na terenie Kaszub, wyróżnia się intensywnym aromatem i słodyczą.

Zawdzięcza to unikalnym warunkom klimatycznym regionu. Pierwsze miejsce w rankingu przypadło greckiej brzoskwini Rodakina Naoussas, a trzecie - mandarynce Mandarini Chiou, również pochodzącej z Grecji.

Obecność Truskawki Kaszubskiej w czołówce tego prestiżowego zestawienia świadczy o jej wyjątkowych walorach smakowych i jakościowych. Jej popularność zyska teraz międzynarodowy rozgłos, a Polacy mogą na nowo odkrywać jej smak.

Pixabay Truskawka. Ten owoc jest w światowej topce

Jabłka łąckie wśród najlepszych owoców świata

Polska może poszczycić się nie tylko truskawką kaszubską w gronie najlepszych na świecie owoców. W tym samym rankingu jabłka łąckie zajęły wysokie 16. miejsce.

Owoce pochodzące z regionu Łącka słyną z wyjątkowego smaku, chrupkości i aromatu. Są dumą polskiego sadownictwa, a ich obecność w zestawieniu TasteAtlas podkreśla znaczenie polskich jabłek na światowym rynku owoców.

Polskie produkty w mniej chlubnych zestawieniach

Niestety, nie wszystkie polskie specjały zdobywają uznanie na świecie. W rankingu "100 Najgorszych dań świata" znalazły się trzy polskie potrawy, które zostały uznane za niegodne podniebienia. Były to: czernina (zupa z krwi kaczki lub gęsi) na 11. miejscu, zupa truskawkowa na 19. oraz kiełbasa parówkowa na 30. pozycji.

Dodatkowo, w zestawieniu "Najgorszych produktów mięsnych" pierwsze miejsce zajął polski salceson. Choć te rankingi mogą budzić kontrowersje, warto pamiętać, że gusta kulinarne są subiektywne i różnią się w zależności od regionu i tradycji.

Warto jednak mieć na uwadze publikowane listy TasteAtlas, szczególnie w kontekście goszczenia obcokrajowców pod swoim dachem.

red. / Polsatnews.pl