To nie przypadek. Seniorzy z tymi nawykami rzadziej chorują i wyglądają młodziej

Długowieczność i zachowanie młodego wyglądu to cele, do których dąży wielu seniorów. Najnowsze badania wskazują, że pewne nawyki życiowe mogą znacząco wpłynąć na zdrowie i wygląd osób w podeszłym wieku. Co należy zrobić, aby żyć dłużej i cieszyć się lepszym zdrowiem?