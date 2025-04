Przez lata telefoniczne oszustwa przybierały różne formy. Metody "na wnuczka" czy "na policjanta" były szczególnie groźne dla seniorów, którzy w dobrej wierze przekazywali oszustom oszczędności życia. Pojawiły się również fałszywe wiadomości SMS o dopłatach do paczek czy nieopłaconych rachunkach, prowadzące do przejęcia danych bankowych ofiar.

Teraz oszuści znaleźli nowy sposób - kontaktują się przez komunikatory internetowe, a to pozwala im omijać systemy filtrujące i wzbudza większe zaufanie u ofiar.

Nowa metoda oszustwa. WhatsApp i inne komunikatory

Oszuści rezygnują z tradycyjnych połączeń i wiadomości SMS, ponieważ te są coraz skuteczniej blokowane przez operatorów. Zamiast tego dzwonią przez WhatsApp czy Messenger. Dlaczego? Po pierwsze, tego rodzaju połączenia są trudniejsze do namierzenia i zablokowania. Po drugie, wzbudzają mniejsze podejrzenia - wiele osób oczekuje kontaktu przez komunikatory, np. w sprawach zakupów online czy rezerwacji noclegów.

ZOBACZ: Otrzymałeś taki paragon? Skarbówka ostrzega przed oszustwem

Często oszuści zdobywają numery telefonów z portali ogłoszeniowych, gdzie użytkownicy podają swoje dane kontaktowe w celu sprzedaży produktów lub wynajmu mieszkań. Następnie, pod pretekstem zainteresowania ofertą, próbują wciągnąć ofiarę w rozmowę, która może zakończyć się przejęciem danych lub instalacją złośliwego oprogramowania.

Kiedy oszuści atakują najczęściej?

Najwięcej oszustw odnotowuje się w czasie wzmożonych zakupów i rezerwacji. Głównie w okresie okołoświątecznym, gdy ludzie zamawiają prezenty online, oczekują przesyłek i mogą łatwo uwierzyć w fałszywe wiadomości o problemach z dostawą.

Pixabay Oszuści wykorzystują komunikatory internetowe

Okazją do naciągnięcia ofiary są także wakacje. Rezerwacje noclegów czy biletów to idealna okazja dla przestępców podszywających się pod właścicieli hoteli, czy przewoźników. Ponadto, warto wspomnieć o okazjach takich jak Black Friday czy sezonowe wyprzedaże - oszuści podszywają się pod sprzedawców i próbują nakłonić ofiary do podania danych karty płatniczej.

Co się dzieje po odebraniu podejrzanego telefonu?

Odebranie połączenia samo w sobie nie zawsze oznacza zagrożenie, ale oszuści stosują różne triki, aby przejąć kontrolę nad telefonem lub wyłudzić dane:

Prośba o kliknięcie linku - ofiara otrzymuje wiadomość z rzekomym potwierdzeniem rezerwacji lub płatności. Kliknięcie może skutkować instalacją wirusa.

Podawanie się za znajomego - oszust twierdzi, że dzwoni w imieniu bliskiej osoby i prosi np. o przesłanie kodu do logowania.

Nagrywanie głosu ofiary - w niektórych przypadkach przestępcy nagrywają rozmowy, by później wykorzystać je w celu autoryzacji transakcji głosowych (obecnie na podstawie próbki głosu mogą generować wypowiedzi z pomocą sztucznej inteligencji).

Gdzie zgłosić podejrzane połączenia?

Jeśli otrzymane połączenie przez WhatsApp lub inny komunikator budzi wątpliwości, należy go nie odbierać i nie oddzwaniać. W przypadku numeru zagranicznego lub nieznanego, najlepiej go zignorować. Zgłoszenie numeru do operatora jest zalecane - niektóre firmy telekomunikacyjne oferują możliwość blokowania oszukańczych numerów.

ZOBACZ: Uwaga na nowe oszustwo. Nagle przychodzą wezwania do opłacenia obcych polis

Zgłoszenie incydentu do CERT Polska również jest wskazane. CERT zajmuje się bezpieczeństwem w sieci i analizą zgłoszeń użytkowników. Jeśli doszło do wyłudzenia danych lub pieniędzy, należy powiadomić odpowiednie organy ścigania - policję.

red. / Polsatnews.pl