Sezon komunijny zbliża się wielkimi krokami. Jak co roku, od końca kwietnia do czerwca odbywają się uroczystości istotne dla katolików. Dzieci przygotowują się do nich w szkołach i parafiach, a rodzice organizują przyjęcia. Nastroje może jednak zepsuć decyzja o niedopuszczeniu dziecka do sakramentu. W jakich sytuacjach ksiądz ma do tego prawo?

Pierwsza komunia święta to dla wielu rodzin jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych. Postrzegana jest nie tylko jako przyjęcie Ciała Chrystusa, ale również jako ważny etap na duchowej drodze i symboliczne włączenie dziecka do wspólnoty kościoła.

Choć dla wielu udział w uroczystości wydaje się oczywisty, istnieją powody, dla których ksiądz może odmówić dopuszczenia dziecka do komunii.

Niedopuszczenie do pierwszej komunii. Kiedy jest to możliwe?

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 912) wskazuje, że do komunii świętej może przystąpić każda osoba ochrzczona, której nie zabraniają tego inne przepisy prawa. Brak chrztu stanowi zatem podstawową przeszkodę w uczestnictwie w ceremonii. W takiej sytuacji konieczna jest wizyta w parafii i ustalenie terminu udzielenia sakramentu - niezależnie od wieku dziecka, ponieważ Kościół nie określa konkretnego momentu, w którym należy przyjąć chrzest.

Zgodnie z kan. 913 (paragraf 1), dzieci mogą zostać dopuszczone do pierwszej komunii świętej tylko wtedy, gdy mają wystarczającą wiedzę i są dokładnie przygotowane - tak, aby stosownie do swoich możliwości rozumiały misterium Chrystusa i mogły z wiarą oraz pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa.

W praktyce oznacza to, że brak podstawowej wiedzy religijnej może być powodem niedopuszczenia do sakramentu. Rodzice powinni zadbać o obecność dziecka na katechezie i wspierać je w przyswajaniu przekazywanych treści.

Obowiązki w zakresie przygotowania do sakramentu dotyczą również proboszcza. Zgodnie z kan. 914, to on powinien czuwać, aby dzieci, które nie potrafią jeszcze używać rozumu lub - jego zdaniem - nie są wystarczająco przygotowane, nie przystępowały do komunii świętej.

Innym powodem może być brak praktyki religijnej w domu.

Chociaż bycie praktykującym katolikiem nie jest formalnym wymogiem, to dziecko powinno być wychowywane w duchu wiary. Jeśli nie uczestniczy w mszach, nie modli się i traktuje komunię wyłącznie jako uroczystość, może zostać niedopuszczone do sakramentu.

Komunia wcześniej od innych? Oto warunki

Nie wszystkie dzieci zostają dopuszczone do pierwszej komunii świętej w standardowym terminie, ale są też takie, które mogą przystąpić do niej wcześniej niż rówieśnicy. Choć zwykle to podniosłe wydarzenie odbywa się, gdy dziecko ma około dziewięciu lat, nie istnieją formalne przeszkody, aby przyjęło sakrament w młodszym wieku.

Możliwość wcześniejszego przystąpienia do komunii uzależniona jest od spełnienia określonych warunków, wynikających m.in. z przepisów prawa kanonicznego.

Jak podaje portal tygodnika "Niedziela", za najważniejsze kryterium uznaje się to, czy dziecko rozumie i przyjmuje prawdę, że "pod postacią chleba jest żywy Bóg" oraz potrafi odróżnić "Ciało Eucharystyczne od zwykłego komunikanta".

W szczególnych przypadkach, takich jak zagrożenie życia, możliwe jest również wcześniejsze udzielenie sakramentu.

