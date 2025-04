To warzywo to zielony cud. Jest sprzymierzeńcem w walce z rakiem

Jarmuż to jedno z najpopularniejszych liściastych zielonych warzyw. Cechuje się niezwykłą uniwersalnością kulinarną i oferuje wiele korzyści zdrowotnych dzięki zawartości cennych składników odżywczych. Nadanie tej roślinie miana superfood jest równie zaszczytne, co zasłużone.

Jarmuż gości na europejskich stołach od wieków. W Polsce jego obecność sięga aż siedmiu stuleci wstecz. Charakteryzuje się zielonymi, pofalowanymi liśćmi, a jego smak bywa określany jako lekko pikantny i gorzki. Jest blisko spokrewniony z kapustą, a także z innymi warzywami krzyżowymi, takimi jak brokuły, rukola czy roszponka. Można go wykorzystać w wielu potrawach - od sałatek po zupy i smoothie, co czyni go niezwykle wszechstronnym składnikiem diety.

Przydatny w walce z nowotworami. Jarmuż ma wiele zalet

Badania naukowe potwierdzają, że jarmuż wykazuje właściwości przeciwnowotworowe. W pracy opublikowanej przez kanadyjskich specjalistów z Uniwersytetu w Toronto w magazynie "Journal of Cell Communication and Signaling" opisano, że sulforafan - związek obecny w warzywach krzyżowych - charakteryzuje się właściwościami przeciwzapalnymi i zdolnością wymuszania naturalnego procesu obumierania komórek rakowych.

Potrafi modulować histony, co poprawia skuteczność leczenia nowotworów i ogranicza funkcjonowanie genów sprzyjających rozwojowi choroby. Działanie przeciwnowotworowe wspierają ponadto inne składniki, takie jak przeciwutleniacze. Beta-karoten i witamina C neutralizują wolne rodniki, ograniczając procesy oksydacyjne, a tym samym chroniąc komórki przed uszkodzeniami.

Jarmuż zawiera też Indolo-3-karbinol (I3C), który powstaje podczas rozkładu glukozynolanów obecnych w warzywach krzyżowych. Naukowcy z Uniwersytetu w Tel Awiwie opublikowali w "F1000Research" badania wskazujące na to, że ten związek może wzmacniać efektywność chemioterapii, co pozwala na stosowanie niższych dawek leków przeciwnowotworowych.

Jednocześnie I3C spowalnia angiogenezę - proces powstawania naczyń krwionośnych odżywiających guzy o charakterze rakowym - oraz wykazuje silne właściwości przeciwzapalne.

Warto stawiać na jarmuż. Wspiera układ kostny i sercowo-naczyniowy

Jarmuż to także bogate źródło składników mineralnych, takich jak wapń, potas i magnez. Wspierają one zdrowie układu kostnego, zapobiegając osteoporozie i wzmacniając kości. Witamina K, której ta roślina zawiera znaczne ilości, odgrywa kluczową rolę w procesie krzepnięcia krwi oraz wspiera zdrowie serca. Ponadto zawartość błonnika wpływa pozytywnie na poziom złego cholesterolu.

Jak podkreśla Narodowy Fundusz Zdrowia, dieta bogata w jarmuż może redukować ryzyko miażdżycy dzięki korzystnemu wpływowi na układ krążenia. Należy dodać, że nie jest to jedzenie kaloryczne. W 100 g znajduje się około 50 kcal. Dzięki temu to zielone warzywo stanowi mocny punkt w jadłospisach osób, które chcą zrzucić wagę. Zapewni i przyjemne doznania kulinarne, i korzyści zdrowotne.

