osoby z niepełnosprawnościami

- wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; dotyczy to również osób z orzeczeniem organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów czy stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego,