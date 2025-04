ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) to zaburzenie neurorozwojowe, cechujące się kłopotami z koncentracją i impulsywnością pacjenta. Według Światowej Organizacji Zdrowia może dotyczyć nawet 8 proc. dzieci i ok. 3,5 proc. dorosłych. Z kolei demencja to zespół objawów powiązanych z uszkodzeniem mózgu. Jej efekty to m.in. ograniczenie funkcji poznawczych. Zwykle diagnozowana jest u seniorów. Jak się okazuje, obie dolegliwości mogą być ze sobą powiązane.

Przełomowe badania. ADHD związane z demencją

Dowiedli tego specjaliści z dwóch ośrodków w szwajcarskiej Genewie: tamtejszego uniwersytetu oraz uniwersyteckich szpitali. Eksperci zbadali grupę 61 osób w wieku 25-45 lat. 32 z nich zmaga się z ADHD, 29 to osoby zdrowe. Dzięki zaawansowanej metodzie obrazowania, ilościowemu mapowaniu podatności, sprawdzono poziom żelaza w ich mózgach. Ponadto, analizując krew, określono stężenie łańcucha lekkiego neurofilamentu (NfL).

Pierwsze badanie wiązało się z faktem, że choć żelazo ma duże znaczenie dla funkcjonowania organizmu, jego nadmiar może uszkadzać neurony i przyczyniać się do rozwoju chorób, takich jak choroba Alzheimera. Natomiast wysoki poziom NfL jest oznaką uszkodzenia aksonów w mózgu. Oba wskaźniki mogą świadczyć o procesach neurodegeneracyjnych i o tym, że wraz z wiekiem rośnie ryzyko demencji.

U tych grup seniorów ryzyko demencji gwałtownie rośnie

Na podstawie pobranych próbek eksperci wyciągnęli wniosek, że ADHD i większe zagrożenie demencją w późniejszym wieku są ze sobą powiązane. Jeden z autorów publikacji w czasopiśmie "Psychiatry and Clinical Neurosciences", prof. Paul G. Unschuld, przyznał, że mechanizm stojący za tą zależnością nie jest jeszcze znany. Zaznaczył jednak, że odkrycie może pomóc w opracowaniu konkretnych strategii zmniejszających ryzyko.

- To szczególnie ważne, ponieważ istnieje dobrze znana korelacja między stylem życia a zmienionym poziomem żelaza w mózgu - oświadczył.

Te sygnały mogą świadczyć o ADHD. Na co zwrócić uwagę?

Ustalenia szwajcarskich naukowców pokazują, jak istotne jest wczesne wykrycie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Rodziców powinny zaniepokoić u ich dzieci objawy, takie jak:

nadmierna ruchliwość (problem z usiedzeniem w miejscu, ciągłe wiercenie się),

kłopoty ze skupieniem, łatwe rozpraszanie się,

emocjonalne reakcje, wybuchy złości i impulsywność,

trudności z organizacją i planowaniem, gubienie rzeczy.

Osoby dorosłe powinny zwrócić uwagę na sytuacje, w których "uciekają" im myśli, co utrudnia koncentrację podczas rozmowy, czytania lub wykonywania obowiązków. Alarmujące może być także zapominanie o zaplanowanych aktywnościach, spotkaniach czy codziennych obowiązkach.

