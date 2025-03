Według raportu GUS, dotyczącego uzdrowisk i zakładów rehabilitacji, w 2023 roku liczba osób, które skorzystały z leczenia uzdrowiskowego, przekroczyła 900 tys. Uzdrowiska w Polsce istnieją od setek lat. Za jedno z pierwszych uznaje się Krynicę-Zdrój, gdzie już w 1793 roku odkryto lecznicze właściwości wód mineralnych, a w XIX wieku zaczęto organizować tam leczenie uzdrowiskowe.

ZOBACZ: Na jaką emeryturę można liczyć po 8 godzinach pracy? ZUS wylicza różne stawki

Kto ma prawo do wyjazdu bez czekania w kolejce?

Czas oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) może być długi i różni się w zależności od regionu oraz dostępnych miejsc. Istnieją jednak grupy osób uprawnionych do skorzystania z leczenia poza standardową kolejnością.



Zgodnie z informacjami podanymi przez NFZ na ich oficjalnej stronie, do takich osób należą:

zasłużeni honorowi dawcy krwi (z potwierdzonym oddaniem minimum 6 litrów krwi lub 5 litrów w przypadku kobiet) lub przeszczepu,

inwalidzi wojenni i wojskowi,

uprawnieni żołnierze oraz kombatanci,

osoby zatrudnione przy usuwaniu lub obróbce azbestu.

ZOBACZ: ZUS wypłaca znaczne pieniądze po zmarłych, ale niewielu wie o tej możliwości

Z możliwości leczenia uzdrowiskowego można korzystać nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Skierowanie na kolejny wyjazd można złożyć dopiero po 12 miesiącach od zakończenia poprzedniego turnusu. Natomiast osoby, które pracowały przy azbeście (przed 28 września 1997 r.), mogą korzystać z leczenia raz w roku.

Sposoby przyspieszenia wyjazdu do sanatorium w ramach NFZ i ZUS

Jeżeli jednak pacjent nie należy do żadnej z uprzywilejowanych grup, istnieją inne sposoby na skrócenie czasu oczekiwania na wyjazd do sanatorium. Zdarza się, że ktoś rezygnuje z przyznanego miejsca na leczenie sanatoryjne. W takich przypadkach NFZ dysponuje tzw. zwrotami, czyli wolnymi miejscami, które mogą zostać przyznane osobom, znajdującym się na liście oczekujących. Aby skorzystać z tej możliwości, warto regularnie kontaktować się z wojewódzkim oddziałem NFZ i wyrazić gotowość do szybkiego wyjazdu w przypadku pojawienia się wolnego miejsca.

ZOBACZ: Niespodzianka dla seniorów. Renta wdowia po podwyżce zaskakuje kwotą

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) prowadzi program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, skierowany bezpośrednio do osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program obejmuje 24-dniowy pobyt w wyspecjalizowanym ośrodku, a wszystkie koszty pokrywa ZUS. Aby skorzystać z tej formy leczenia, należy być ubezpieczonym w ZUS, posiadać skierowanie od lekarza oraz dokumentację medyczną, która potwierdzi potrzebę rehabilitacji.

Czas oczekiwania na wyjazd w ramach prewencji rentowej wynosi zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy.

red. / polsatnews.pl