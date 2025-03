Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów w Polsce. Często słodzona i podawana z mlekiem, serwowana jest z dodatkiem małych saszetek z cukrem i plastikowych pojemniczków z mlekiem. Jednak już wkrótce takie rozwiązanie przestanie być dostępne. W życie weszły przepisy ograniczające stosowanie jednorazowych opakowań.

Od 11 lutego 2025 roku na terenie Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie PPWR. Zgodnie z jego zapisami, od sierpnia 2026 roku wprowadzone zostaną istotne zmiany w zakresie produkcji opakowań. Ograniczenia dotyczą m.in. pakowanych owoców i warzyw oraz pojedynczych porcji przypraw, sosów i cukru - informuje Komisja Europejska.

Celem jest ograniczenie produkcji odpadów i zwiększenie efektywności recyklingu. Nowe przepisy mają charakter proekologiczny, zakładają zmniejszenie emisji CO2 oraz zużycia wody.

Pojedyncze porcje cukru i mleka. Ich dni są policzone

Zgodnie z nowymi regulacjami, hotele i kawiarnie na terenie Unii Europejskiej nie będą mogły podawać cukru i mleka w jednorazowych opakowaniach - informuje portal Radio Zet. Wskazuje się na kontrowersje związane z tą decyzją, dotyczące m.in. kwestii higieny.

Konsumenci mogą mieć wątpliwości co do czystości produktów umieszczanych w ogólnodostępnych pojemnikach, co w przypadku jednorazowych opakowań było ograniczonym ryzykiem. Zwraca się również uwagę na możliwość większego marnotrawstwa żywności oraz konieczność częstszych zakupów większych opakowań. Na razie nie wiadomo, jak zostaną rozwiązane te wyzwania.

Warto podkreślić, że restrykcje nie dotyczą wyłącznie cukru i mleka. Podobne ograniczenia obejmą również inne produkty, takie jak masło, dżemy czy sosy serwowane w gastronomii.

W hotelach mogą zniknąć także małe buteleczki z szamponem, żelem pod prysznic czy balsamem, co nie spotyka się z entuzjazmem wszystkich gości.

Możliwy wzrost cen?

Unia Europejska przedstawia dane uzasadniające wprowadzenie nowych regulacji. Szacuje się, że 40 proc. tworzyw sztucznych w UE trafia do opakowań. Przeciętny obywatel generuje rocznie około 187 kg odpadów. Nowe przepisy zakładają, że opakowania powinny być lżejsze, cieńsze i łatwiejsze do przetworzenia. Promowane będzie także korzystanie z własnych pojemników, np. podczas zakupów jedzenia na wynos oraz ograniczanie stosowania opakowań tam, gdzie nie są one niezbędne.

Nowe prawo wpłynie również na sposób pakowania kawy, zarówno w kapsułkach, jak i w torebkach czy saszetkach - informują producenci. W przypadku kapsułek możliwe jest zwiększenie popularności wersji aluminiowych, które cechuje wysoka możliwość recyklingu.

Plastik nie zostanie całkowicie zakazany, ale będzie musiał spełniać bardziej rygorystyczne normy. Torebki włókniste i papierowe powinny natomiast stać się kompostowalne.

Dostosowanie się do nowych regulacji może wymagać zmian technologicznych i inwestycji, a to może przełożyć się na wzrost cen dla konsumentów.

