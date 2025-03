Im człowiek jest starszy, tym bardziej jego paznokcie zmieniają swoją strukturę, kolor i wygląd. Warto przyjrzeć im się uważnie, bo mówią wiele o naszym organizmie. Na przykład o tym, czy nasz wiek biologiczny pokrywa się z chronologicznym.

Jak szybko rosną paznokcie? Odpowiedź dużo mówi o naszym ciele

Jak tłumaczy w swoim podcaście dr David Sinclair, ekspert w zakresie genetyki z Harvard Medical School, stan paznokci to jedna z najważniejszych oznak tempa starzenia. Odzwierciedla bowiem szybkość wytwarzania nowych, zdrowych komórek. Cytowany przez Daily Mail ekspert przypomniał, że w 1979 roku przeprowadzono badanie, z którego wynika, że po trzydziestce tempo wzrostu paznokci zmniejsza się co roku o 0,5 proc.

Według Sinclaira ustalenia te sugerują, że jeśli dana osoba musi obcinać paznokcie częściej niż jej rówieśnicy, może to oznaczać, że starzeje się wolniej. Naukowiec przyznał, że sam zwraca na to uwagę, obserwując swoje ciało - gdy szykuje się do obcinania paznokci, zastanawia się, kiedy robił to ostatnio.

Twój wiek i tempo starzenia zdradzają… paznokcie

Według Daily Mail wygląd płytki paznokciowej jest związany ze spowolnieniem krążenia krwi, co ogranicza dopływ kluczowych składników odżywczych. Wpływ na to mają także dieta (zwłaszcza niedobory witamin i mikroelementów) oraz poziom hormonów. Ciąża i okres dojrzewania to momenty, w których tempo wzrostu paznokci zauważalnie przyspiesza.

Serwis dodaje również listę stanów chorobowych, które można odczytać na podstawie wyglądu paznokci:

czerwone smugi mogą sugerować choroby serca,

czarne plamki - raka skóry,

pogrubienie - schorzenia płuc,

bruzdy - cukrzycę,

białe plamy - niedobór żelaza.

Paznokcie z wiekiem się zmieniają. Jak o nie dbać?

O tym, jak paznokcie zmieniają się wraz z upływem lat, można przeczytać w internetowej bazie Medline Plus. Wśród najczęściej obserwowanych zmian wymienia się spowolniony wzrost, a także takie oznaki jak:

matowość i kruchość,

zmiana koloru na żółtawy i nieprzejrzysty,

stwardnienie i pogrubienie (zwłaszcza na stopach),

częstsze wrastanie,

rozdwajanie końcówek.

Można jednak zadbać o zdrowie paznokci. Oprócz odpowiedniej higieny - ważną rolę odgrywa dieta, która dostarcza organizmowi niezbędnych składników odżywczych.

Źródłem białka są chude mięsa, na przykład drób i ryby, a także jaja i rośliny strączkowe. Biotynę dostarczają orzechy włoskie, migdały, banany i jagody. W zielonych warzywach, takich jak szpinak i jarmuż, znajdują się między innymi żelazo i przeciwutleniacze. Cynk można znaleźć w owocach morza i gorzkiej czekoladzie.

Wzbogacenie jadłospisu o te produkty może sprawić, że paznokcie na dłużej zachowają zdrowy wygląd i odpowiednią strukturę.

