Zanim kupisz suszone owoce, sprawdź opakowanie. Jeden symbol zmienia wszystko

Lubisz suszone owoce? Dodajesz je do owsianki, kompotu lub spożywasz w formie zdrowej przekąski? Uważaj, bo mogą być szkodliwe. Wszystko zależy od tego, jak powstają i co zawierają. Koniecznie poznaj ten symbol, który umieszcza się na opakowaniu suszonych owoców.

Suszone owoce cieszą się w Polsce sporą popularnością. Obserwuje się to zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy zastępują naturalne owoce ze względu na ich ograniczoną dostępność. W praktyce jednak susz wykorzystuje się w Polsce przez cały rok, w tym dodaje do ciast, owsianek czy ciasteczek. Nie wolno jednak przesadzać, ponieważ nadmiar suszonych owoców w diecie może szkodzić.

Dlaczego warto jeść suszone owoce?

Za świadomym spożywaniem suszonych owoców przemawia kilka argumentów. Przede wszystkim to dobry wybór, gdy na rynku brakuje świeżych i zdrowych zamienników. Ponadto suszone owoce mają wiele witamin oraz składników mineralnych. Kluczowe z nich to m.in.:

witamina C,

jod,

bor,

wapń.

Należy jednak sięgać po produkty z górnej półki, które powstają zgodnie z najwyższymi standardami i są bogate w składniki odżywcze oraz jednocześnie pozbawione szkodliwych konserwantów. Nawet w przypadku wysokiej jakości suszu, nie wolno spożywać go w nadmiarze ze względu na wysoką kaloryczność oraz zawarte w nim cukry.

W przypadku suszonych owoców bardzo łatwo wpaść w pułapkę "kupowania oczami". Pięknie wyglądające produkty przykuwają wzrok, jednak nie zawsze są godne polecenia. W ich przypadku często stosuje się różnego rodzaju substancje konserwujące, które mają zachować ich idealny wygląd. Niestety to związki chemiczne negatywnie wpływające na wartość odżywczą produktu oraz stanowiące realne zagrożenie dla zdrowia.

Widzisz ten symbol na opakowaniu? Odłóż je na sklepową półkę

Przed każdym zakupem suszonych owoców dokładnie sprawdź opakowanie i zawarte na nim informacje. Szczególny niepokój powinien wzbudzić symbol E220. Wskazuje on, że w procesie konserwowania owoców zastosowano substancje pochodne ropy naftowej. Wszystko po to, aby poprawić ich wygląd i wytrzymałość. Dotyczy to m.in. produktów sprowadzanych z Turcji, Grecji czy Argentyny.

Ponadto owoce suszone mogą mieć w składzie szkodliwy utwardzony olej roślinny, dodatkowe porcje cukru oraz siarczany. Te ostatnie w nadmiarze powodują u niektórych osób niepokojące objawy, w tym duszności, bóle głowy, problemy żołądkowe czy reakcje alergiczne.

Uwagę na to już w 2007 roku zwrócili Piotr Pokrzywa, Ewa Cieślik i Kinga Topolska w artykule "Ocena zawartości mikotoksyn w wybranych produktach spożywczych" opublikowanym w magazynie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.

Jak wybierać owoce suszone?

Bez dwóch zdań warto dokonać dokładnej analizy dostępnych na rynku produktów. Zapoznaj się z ich składem oraz pochodzeniem. Eksperci rekomendują zakup suszonych owoców ze sprawdzonych źródeł, w tym z ekologicznych gospodarstw w Polsce. Charakteryzują się one lepszą jakością, są bezpieczne dla zdrowia.

