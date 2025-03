To herbata lub mleczny napój z dodatkiem tzw. perełek, czyli kulek z tapioki (a dokładnie ze skrobi manioku), które nadają ten wyjątkowych smak i unikalną fakturę. Coraz częściej pojawiają się jednak głosy sprzeciwu i pytania, czy bubble tea jest zdrowa? Czy dzieci powinny ją pić?

Bubble tea to bardziej deser niż napój

W obu wersjach bubble tea, mlecznej i herbacianej, można znaleźć 30-40 g cukru. Do tego trzeba dodać kulki z tapioki, żelki oraz wszelakiej maści soki dorzucane do herbaty i słodkie śmietanki czy syropy dolewane do wersji z mlekiem. Wysoka zawartość cukru przyczynia się do nadwagi, zwiększa ryzyko zapadnięcia na cukrzycę typu 2. oraz podatność zębów na powstawanie próchnicy.

Bubble tea to też całkowicie puste kalorie, nie znajdzie się w niej żadnych wartości odżywczych takich jak witaminy czy minerały. Jedyną jest zielona herbata, ale nie w każdej wersji bubble tea można ją znaleźć.

Jeżeli doda się do tego aromaty, sztuczne barwniki oraz konserwanty, okaże się, iż bubble tea nie jest zdrowym napojem, szczególnie w przypadku spożywania w dużych ilościach. Wypicie takiej bąbelkowej herbaty okazjonalnie nie wpłynie negatywnie na organizm, umiar to podstawa zdrowej diety. Warto również nadmienić, iż herbata zawiera kofeinę, której dzieci powinny unikać.

Potencjalne zagrożenia dla zdrowia

Departament Medycyny NUH (Singapur) alarmuje, iż sposób produkcji kuleczek do bubble tea wpływa negatywnie na zdrowie. Przed podaniem w herbacie, kuleczki są moczone w syropie z dużą zawartością cukru. Według dr Leanne Leong to właśnie "perełki" są odpowiedzialne za ogromną ilość cukru, która znajduje się w bubble tea. W przypadku osób borykających się z cukrzycą lub otyłością, eksperci zalecają całkowitą rezygnację z tego napoju.

Health Promotion Board (rządowa agencja, w Singapurze, która promuje zdrowe odżywanie się) zaleca osobom dorosłym spożywanie maksymalnie od 8 do 11 łyżeczek cukru dziennie. W przypadku dzieci i nastolatków poniżej pięciu łyżeczek dziennie. Jeden standardowy kubek bubble tea może zawierać nawet osiem łyżeczek cukru, co stanowi cały zdrowy limit, jaki można narzucić.

Dr Martin Lee, starszy konsultant z wydziału nefrologii z Departamentu Medycyny, stawia sprawę jasno: "Ilość cukru znajdująca się w bubble tea nie tylko pogarsza stan zdrowia i zwiększa ryzyko zachorowania na cukrzycę, może powodować również uszkodzenie i w ostateczności niewydolność nerek. Cukrzyca jest jedną z głównych przyczyn niewydolności nerek w Singapurze i coraz częściej nie ogranicza się tylko do osób starszych".

