Dolegliwości sercowo-naczyniowe odpowiadają za ponad jedną trzecią przypadków śmierci w Polsce - wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Te liczby nie pozostawiają wątpliwości, że społeczeństwo musi z większą dbałością podchodzić do profilaktyki. Warto pamiętać, że nawet niewinne objawy mogą być zwiastunem poważnych chorób, takich jak niewydolność, nadciśnienie czy choroba wieńcowa.

"Ciche" sygnały od serca. Te symptomy mogą oznaczać poważną chorobę

Wśród znaków, że serce nie funkcjonuje prawidłowo, jest przewlekłe uczucie zmęczenia. Zrzuca się je na karb osłabienia codziennymi obowiązkami czy aktywnością fizyczną. Tymczasem taki stan niejednokrotnie wiąże się z upośledzoną funkcją narządu, który ma problem z dostarczaniem tlenu i krwi do różnych części organizmu.

Za nieoczywisty objaw zawału uchodzą z kolei problemy żołądkowe. Dotyczy to zwłaszcza kobiet. Okazuje się bowiem, że atak nierzadko wiąże się u nich na przykład z wymiotami i nudnościami. Te zaburzenia, wskazujące na niedokrwienie, nie są początkowo identyfikowane przez nie jako poważne zagrożenie.

Również u pań o osłabieniu pracy serca może świadczyć złe samopoczucie. Wskazują na to badania zamieszczone przez zespół specjalistów z kilku amerykańskich uczelni w czasopiśmie "Circulation", które jest flagowym periodykiem naukowym Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Serca (American Heart Association). Informują oni, że wśród kobiet zauważa się stany lękowe i niepokój zarówno przed, po, jak i w trakcie zawału.

Problemy są także związane z bólem pleców. Opisali to na łamach "Journal of the American Geriatrics Society" badacze z Uniwersytetu Columbia. Jak się okazało, u ponad jednej trzeciej obserwowanych pacjentów, u których operowano zwężenie kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym, odnaleziono amyloid, który potrafi doprowadzić do niewydolności serca.

Czasem o zaburzeniu pracy tego kluczowego dla zdrowia organu może świadczyć ponadto uczucie bólu lub dyskomfortu w nieoczywistych miejscach. Chodzi na przykład o ręce, szyję czy szczękę.

To kluczowy narząd w ciele. Tak możesz go chronić

Pamiętać należy oczywiście o głównych objawach, takich jak:

silny ból w klatce piersiowej,

duszności,

kołatanie serca,

zawroty głowy.

Stwierdzenie niepokojących oznak powinno być niezwłocznie skonsultowane z lekarzem. Konieczna jest też dbałość o mięsień sercowy. Zdrowa dieta oparta na warzywach, owocach, tłuszczach nienasyconych i błonniku wspiera jego pracę. Ryzyko zaburzeń spada też wraz z aktywnością. Nie musi być ona intensywna. Już spacer czy rekreacyjna jazda na rowerze będą korzystnym rozwiązaniem.

red. / polsatnews.pl