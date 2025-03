Tanio i zdrowo. Ten domowy sok pomaga regulować ciśnienie

Czarny bez od lat cieszy się uznaniem ze względu na swoje prozdrowotne właściwości. Nie trzeba przy tym wydawać dużych pieniędzy ani posiadać umiejętności kulinarnych, by przygotować sok z jego owoców. To domowy sposób na wsparcie odporności, regulację ciśnienia krwi i poprawę ogólnego stanu zdrowia.

Znany już w starożytności czarny bez był wykorzystywany m.in. przez Rzymian i Greków. Na ziemiach polskich od pokoleń stosowano go jako środek łagodzący objawy przeziębienia, wzmacniający organizm i działający przeciwzapalnie. Obecnie jego właściwości znajdują potwierdzenie w badaniach naukowych.

Napój z czarnego bzu. Same korzyści dla zdrowia

Jedną z najpopularniejszych form spożywania czarnego bzu jest picie soku z jego owoców. To nie tylko wyborny napój, ale też sposób na zapewnienie organizmowi następujących substancji:

witaminy C,

błonnika,

antocyjanów i flawonoli,

kwasów fenolowych.

To owe substancje czynią z rośliny dobry przeciwutleniacz, chroniący komórki przed stresem oksydacyjnym i spowalniający ich starzenie. Są też odpowiedzialne za wzmocnienie naczyń krwionośnych, obniżenie ciśnienia krwi i kontrolę poziomu cukru.

Pixabay Ten domowy sok pomaga regulować ciśnienie

To nie koniec korzyści. Z badań specjalistów z amerykańskiego Washington State University wynika, iż sok z czarnego bzu pozwala na kontrolowanie masy ciała i poprawę stanu metabolicznego organizmu. Uczestnicy badania, którzy pili 340 ml tej mikstury przez tydzień, cieszyli się lepszą tolerancją glukozy i skuteczniejszym utlenianiem tłuszczów.

W ich jelitach odnotowano też większą liczbę pożytecznych bakterii, a jednocześnie zmniejszenie populacji tych szkodliwych dla organizmu. Ma to niebagatelne znaczenie, ponieważ odpowiedni mikrobiom jelitowy przekłada się na lepsze wchłanianie składników odżywczych z pożywienia oraz poprawę kondycji fizycznej i psychicznej - ogłoszono w czasopiśmie "Nutrients".

Jak przygotować sok z czarnego bzu?

Ustalenia naukowców potwierdzają tradycyjną wiedzę przekazywaną od pokoleń w wielu regionach. Sok z czarnego bzu można przygotować samodzielnie, przy niewielkim nakładzie pracy i niskim koszcie. W sezonie świeże owoce są dostępne w cenie kilku złotych za kilogram.

W celu sporządzenia soku wykorzystuje się kilogram dojrzałych owoców, litr wody oraz około 500 ml cukru. W zależności od preferencji skład można wzbogacić o sok z cytryny, goździki lub imbir. Owoce, po usunięciu szypułek, należy dokładnie umyć, umieścić w garnku i zalać wodą.

Gotowanie na małym ogniu powinno trwać około 30 minut. Następnie przy użyciu gazy lub sitka oddziela się miąższ od płynu. Do uzyskanego soku dodaje się cukier oraz ewentualne przyprawy, po czym całość gotuje się jeszcze przez 10 minut. Gotowy płyn przelewa się do czystych, wyparzonych słoików lub butelek, które następnie należy szczelnie zamknąć i odstawić do góry dnem aż do momentu wystygnięcia.

Dokładna obróbka termiczna jest niezbędna, ponieważ surowe owoce oraz liście czarnego bzu zawierają toksyczne związki. Dopiero pod wpływem wysokiej temperatury stają się one nieszkodliwe.

