Szumy uszne to dolegliwość dotykająca miliony osób na całym świecie. Objawia się odczuwaniem uporczywych dźwięków, takich jak dzwonienie, buczenie czy klikanie, mimo braku zewnętrznego bodźca dźwiękowego. Choć nie istnieje jedna skuteczna metoda leczenia tego zaburzenia, nowe badania sugerują, że odpowiednia dieta może pomóc w łagodzeniu objawów.

Szacuje się, że szumy w uszach występują u około 14 proc. dorosłych. W cięższych przypadkach mogą negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne, prowadząc do stanów lękowych, depresji, a nawet myśli samobójczych. Obecnie w leczeniu stosuje się m.in. terapię behawioralną, farmakoterapię oraz aparaty słuchowe, które wspomagają kontrolę objawów.

Wpływ diety na szumy uszne

W czasopiśmie "BMJ Open" opublikowano przegląd ośmiu badań obserwacyjnych z udziałem ponad 300 tys. dorosłych osób. Analiza miała na celu ocenę wpływu wybranych czynników dietetycznych na ryzyko wystąpienia szumów usznych. Uwzględniono m.in. spożycie owoców, warzyw, produktów mlecznych, błonnika, kofeiny, cukrów, mięsa oraz ryb.

Pixabay Czy dieta może pomóc na szumy w uszach?

Wyniki wykazały, że określone składniki diety mogą mieć pozytywny wpływ na łagodzenie objawów tinnitus:

Owoce - ich regularne spożycie może obniżyć ryzyko wystąpienia szumów usznych nawet o 35 proc. Zawarte w owocach witaminy, przeciwutleniacze i związki wspierające układ krwionośny oraz nerwowy mogą korzystnie wpływać na funkcjonowanie ucha wewnętrznego.

- ich regularne spożycie może obniżyć ryzyko wystąpienia szumów usznych nawet o 35 proc. Zawarte w owocach witaminy, przeciwutleniacze i związki wspierające układ krwionośny oraz nerwowy mogą korzystnie wpływać na funkcjonowanie ucha wewnętrznego. Błonnik pokarmowy - dieta bogata w błonnik, szczególnie pochodzący z pełnoziarnistych produktów, warzyw i owoców, może zmniejszać ryzyko wystąpienia objawów o 9 proc. Prawidłowe ukrwienie struktur ucha może być wspomagane przez jego działanie na naczynia krwionośne.

- dieta bogata w błonnik, szczególnie pochodzący z pełnoziarnistych produktów, warzyw i owoców, może zmniejszać ryzyko wystąpienia objawów o 9 proc. Prawidłowe ukrwienie struktur ucha może być wspomagane przez jego działanie na naczynia krwionośne. Nabiał - produkty mleczne, takie jak mleko, sery czy jogurty, zawierają wapń i inne składniki mineralne korzystnie wpływające na układ nerwowy. Ich spożycie wiązało się z niższym ryzykiem szumów usznych - o 17 proc.

- produkty mleczne, takie jak mleko, sery czy jogurty, zawierają wapń i inne składniki mineralne korzystnie wpływające na układ nerwowy. Ich spożycie wiązało się z niższym ryzykiem szumów usznych - o 17 proc. Kofeina - choć jej wpływ na tinnitus był dotąd uznawany za kontrowersyjny, analizowane dane sugerują, że może zmniejszać ryzyko tej dolegliwości o 10 proc. Jedną z możliwych przyczyn jest poprawa przepływu krwi w obrębie ucha wewnętrznego.

Naukowcy zaznaczają, że wyniki należy traktować jako wstępne, ponieważ wszystkie uwzględnione badania miały charakter obserwacyjny, a to uniemożliwia wyciągnięcie jednoznacznych wniosków o zależnościach przyczynowo-skutkowych.

Podkreślono jednak, że dieta może pośrednio wpływać na przebieg schorzenia - głównie dzięki właściwościom przeciwzapalnym i ochronnym wobec układu krążenia oraz nerwowego.

Zdrowe nawyki mogą poprawić jakość życia

Szumy uszne pozostają trudnym do leczenia problemem, jednak wyniki badań sugerują, że odpowiednie nawyki żywieniowe mogą odgrywać rolę we wspieraniu terapii objawowej. Zbilansowana dieta korzystnie wpływa nie tylko na słuch, ale również na ogólny stan zdrowia - co w przypadku osób zmagających się z przewlekłymi dolegliwościami może przełożyć się na poprawę jakości życia.

