Kawa to jeden z najczęściej spożywanych napojów w Polsce. Docenia się ją za działanie pobudzające, poprawę koncentracji i korzystny wpływ na samopoczucie. Mimo to niewiele osób zdaje sobie sprawę, że łączenie jej z niektórymi suplementami diety może osłabiać ich skuteczność, a w niektórych przypadkach wpływać negatywnie na stan zdrowia.

Jednym z głównych powodów jest moczopędne działanie kofeiny, które może prowadzić do zwiększonego wydalania z moczem witamin rozpuszczalnych w wodzie - przede wszystkim witamin z grupy B oraz witaminy C. Przy regularnym spożywaniu kawy, zwłaszcza w dużych ilościach i jednoczesnym braku odpowiednio zbilansowanej diety, może dojść do niedoborów tych substancji.

Kawa a wchłanianie witamin i minerałów

Obecne w kawie kofeina i polifenole mogą zaburzać przyswajanie niektórych składników odżywczych. Z danych opublikowanych w "Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology" wynika, że regularne spożywanie kawy może obniżać wchłanianie witaminy B1 o 5-10 proc., a witaminy C o 3-8 proc. Choć te wartości wydają się stosunkowo niewielkie, w przypadku osób pijących kilka filiżanek dziennie mogą mieć zauważalne znaczenie.

Dodatkowo taniny obecne w kawie utrudniają wchłanianie żelaza i witaminy D. Jest to szczególnie istotne dla osób, które zmagają się z niedoborem tych składników, ponieważ nawet jednorazowe wypicie kawy podczas posiłku może zmniejszyć przyswajanie żelaza aż o 39 proc. Kofeina może również zakłócać metabolizm witaminy D. To prowadzi do obniżenia jej poziomu we krwi i może negatywnie wpływać na mineralizację kości oraz ogólny stan układu kostnego.

Jak ograniczyć ryzyko interakcji?

Aby zminimalizować wpływ kawy na przyswajanie witamin i minerałów, warto stosować się do kilku zasad:

unikać spożywania kawy bezpośrednio przed, w trakcie lub tuż po posiłku - zaleca się zachowanie co najmniej godzinnego odstępu,

nie popijać suplementów kawą - najlepiej przyjmować je z wodą,

kontrolować ilość spożywanej kofeiny - dzienne spożycie nie powinno przekraczać 400 mg, czyli około 4-5 filiżanek kawy.

W przypadku wątpliwości co do wpływu kawy na suplementację, warto rozważyć zamienniki:

ziołowe herbaty (np. rumianek, mięta, pokrzywa) - nie zawierają kofeiny i mogą korzystnie wpływać na organizm,

kawę bezkofeinową- zawiera znacznie mniej kofeiny, przez co jej wpływ na przyswajanie składników odżywczych jest ograniczony.

Zachowanie umiaru i świadomość dotycząca wpływu codziennych nawyków na zdrowie mają ogromne znaczenie dla skutecznej suplementacji. Odpowiedni odstęp między spożyciem kawy a przyjmowaniem witamin może poprawić ich wchłanianie i wspierać prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

