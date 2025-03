Poranny napój jak tarcza przed rakiem. Naukowcy odkryli niezwykłą zależność

Najnowsza analiza danych sugeruje, że regularne spożywanie kawy i herbaty może obniżać ryzyko rozwoju nowotworów głowy i szyi, w tym jamy ustnej i gardła. Co odkryli naukowcy z Huntsman Cancer Institute?

Nowotwory głowy i szyi stanowią siódmą najczęstszą grupę nowotworów na świecie, a ich częstość występowania rośnie, szczególnie w krajach o niskich i średnich dochodach. Dotychczasowe badania dotyczące wpływu kawy i herbaty na ryzyko zachorowania dawały sprzeczne wyniki, dlatego zespół naukowców postanowił przeprowadzić kompleksową analizę dostępnych danych.

Metodologia badań

Badacze z Huntsman Cancer Institute przy Uniwersytecie Utah przeprowadzili metaanalizę 14 niezależnych badań w ramach międzynarodowego konsorcjum epidemiologii nowotworów głowy i szyi (INHANCE).

Analiza objęła 9 548 pacjentów z rozpoznanym nowotworem oraz 15 783 osoby z grupy kontrolnej. Uczestnicy dostarczali szczegółowych informacji dotyczących spożycia kawy i herbaty, określając liczbę filiżanek wypijanych dziennie, tygodniowo, miesięcznie lub rocznie.

Badanie wykazało, że:

osoby pijące ponad 4 filiżanki kawy dziennie miały o 17 proc. niższe ryzyko zachorowania na nowotwory głowy i szyi,

spożywanie 3-4 filiżanek kawy dziennie wiązało się z 41 proc. niższym ryzykiem raka dolnej części gardła,

regularne picie kawy było związane z 30 proc. niższym ryzykiem raka jamy ustnej oraz 22 proc. niższym ryzykiem nowotworów gardła,

picie herbaty wiązało się z 29 proc. niższym ryzykiem raka dolnej części gardła,

osoby pijące jedną filiżankę herbaty dziennie miały o 9 proc. niższe ryzyko wystąpienia nowotworów głowy i szyi oraz o 27 proc. niższe ryzyko raka dolnej części gardła,

jednak spożywanie więcej niż jednej filiżanki herbaty dziennie było powiązane z 38 proc. wyższym ryzykiem raka krtani.

Pixabay Czy ten poranny napój to tarcza przed rakiem?

Co ciekawe, nawet kawa bezkofeinowa wykazywała działanie ochronne - jej spożycie wiązało się z 25 proc. niższym ryzykiem nowotworów jamy ustnej. Sugeruje to, że za korzystny efekt mogą odpowiadać nie tylko kofeina, ale również inne składniki kawy i herbaty, takie jak polifenole i antyoksydanty.

Potrzeba dalszych badań

Prof. Yuan-Chin Amy Lee, główna autorka badania i adiunkt na Wydziale Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Utah, podkreśla, że wpływ kawy i herbaty na ryzyko nowotworowe jest złożony.

"Chociaż istnieją dowody na ich ochronne działanie, konieczne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć mechanizmy tego procesu" - zaznacza Lee.

Wnioski płynące z metaanalizy wskazują na potencjalne korzyści zdrowotne związane ze spożyciem kawy i herbaty, jednak eksperci podkreślają potrzebę dalszych badań w celu pełnego zrozumienia mechanizmów działania zawartych w nich substancji.

Do tego czasu warto rozważyć włączenie kawy i herbaty do codziennej diety jako elementu profilaktyki, jednak należy pamiętać, że nie zastąpi to konsultacji z lekarzem ani regularnych badań profilaktycznych.

