Jedziesz do sanatorium? Nie zapomnij tych rzeczy. Podajemy listę

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2022 roku z zakładów lecznictwa uzdrowiskowego skorzystało ponad 740 tys. osób. Pobyt w sanatorium to świetny sposób na poprawę swojego zdrowia i zregenerowanie organizmu. Można przejść rehabilitację i utrwalić efekty leczenia szpitalnego. Co spakować do walizki?

Miejscowości uzdrowiskowe znajdują się w malowniczych miejscach na terenie całego kraju, już samo świeże powietrze dobrze wpływa na zdrowie.

Pobyt w sanatorium może trwać od 21. do 28. dni, wszystko zależy od stanu pacjenta i chorób przewlekłych, które będą podlegać aktywnemu leczeniu. Co warto ze sobą zabrać na wyjazd sanatoryjny? Ile ubrań w walizce to "za dużo"?

Rzeczy niezbędne dla każdego kuracjusza

Zanim zaczniesz wyciągać z szafy walizki i torby, sprawdź dokładnie, co dany ośrodek oferuje. Polska Grupa Uzdrowisk (PGU) zaznacza, iż niektóre uzdrowiska oferują na miejscu ręczniki, suszarki do włosów czy nawet produkty do higieny osobistej.

Natomiast zawsze warto mieć ze sobą:

dowód osobisty,

skierowanie NFZ na turnus rehabilitacyjny,

dokumentację medyczną,

legitymację emeryta i rencisty,

gotówkę i kartę płatniczą,

leki, które przyjmuje się na stałe. W sanatorium nie podaje się farmaceutyków, więc warto przygotować dawki na cały okres pobytu.

Kosmetyki i środki higieny osobistej są rzeczą indywidualną, każda osoba używa różnej ich ilości. Warto jednak zaopatrzyć się w:

opakowanie na protezę,

szczoteczkę i pastę do zębów,

żel do mycia oraz szampon,

produkty do higieny intymnej (wkładki, pieluchomajtki),

proszek lub płyn do prania (jeżeli dany ośrodek go nie oferuje),

klapki kąpielowe.

Kołdry, koce i poduszki to w dzisiejszych czasach standard wyposażenia każdego pokoju, przydadzą się jednak:

pidżama (a najlepiej dwie, jedna może się po prostu pobrudzić),

opaska na oczy i zatyczki do uszu (dla osób, które mają problemy z zasypianiem),

ładowarka do telefonu,

ręczniki (o ile nie ma ich na miejscu),

notesik, długopis,

baterie lub ładowarka do aparatu słuchowego,

termos (ciepła herbata lub kawa zawsze się przydadzą),

czajnik elektryczny (jeżeli nie ma go w pokoju lub na korytarzu).

Jeżeli chodzi o ubrania, warto mieć ich sporo. Turnus może trwa nawet cztery tygodnie i obfitować w dużą ilość zajęć i rehabilitacji, nie wszystkie będą odbywać się wewnątrz budynku.

codzienne wygodne ubrania (dresy, ciepły sweter lub bluza),

ubrania odpowiednie na fizjoterapię (warto sprawdzić, co każe zabrać konkretne uzdrowisko),

akcesoria i strój na basen (strój kąpielowy, klapki, okulary do pływania),

w zależności od sezonu (lato lub zima), warto zabrać cieplejszy płaszcz lub kurtkę, do tego rękawiczki, czapkę i szalik,

bielizny na zmianę nigdy nie jest zbyt dużo.

Co jeszcze warto zabrać do sanatorium?

Pobyt w sanatorium to nie tylko zajęcia rehabilitacyjne i leczenie przewlekłych chorób. To też spacery, rozmowy i spędzanie wolnego czasu na tym, co akurat masz ochotę robić.

Czytasz książki? Weź kilka na zapas. Planujesz wieczorne wyjście na dancing? Weź ze sobą ulubioną wieczorną kreację.

