Insekty jako źródło składników odżywczych? W wielu miejscach na świecie jest to normą od wieków. Nasz region wciąż podchodzi do tematu z rezerwą. Nie zmienia to jednak faktu, że dodatki owadziego pochodzenia stają się bardziej regułą niż wyjątkiem w produktach na sklepowych półkach. Osoby, u których budzi to dyskomfort, mogą sprawdzić, jak są one oznaczane.