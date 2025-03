Krokusy są niezwykle odporne na niskie temperatury. Ich cebulki zimują pod ziemią, a pierwsze pąki mogą przebić nawet cienką warstwę śniegu. To możliwe dzięki zdolności do syntezy specjalnych cukrów, które działają jak naturalny antyzamarzacz. W wielu kulturach krokusy symbolizują nadzieję, nowy początek i odrodzenie.

Publikacja "History, biology, and culture of Crocus sativus: Overview and perspectives" wskazuje, że choć dziś krokusy występują w całej Europie, ich pierwotnym obszarem pochodzenia były górzyste tereny Basenu Morza Śródziemnego oraz Bliskiego Wschodu. Teraz można je podziwiać w wielu zakątkach Europy. Gdzie warto się wybrać, by zobaczyć te cudowne kwiaty? Oto kilka miejsc, szczególnie wartych uwagi.

Alpy Bawarskie, Niemcy - kolorowe łąki na tle majestatycznych szczytów

W Bawarii, zwłaszcza w regionie Garmisch-Partenkirchen, można podziwiać malownicze krokusowe łąki otoczone alpejskimi szczytami. Takie widoki znajdują się na kartach pocztowych i w filmach.

Flickr Nie tylko Tatry! W tych miejscach krokusy tworzą najpiękniejsze bajkowe krajobrazy Europy

Szczególnie piękne krajobrazy rozciągają się na halach w pobliżu jeziora Eibsee oraz na stokach Wankberg. Najlepszy czas na odwiedziny to przełom marca i kwietnia. Warto zaplanować weekend w tamtych rejonach.

Wielka Dolina - słowacka perła krokusowa

Nie tylko polskie Tatry mogą poszczycić się krokusowymi dywanami. Po drugiej stronie granicy, na Słowacji, jednym z najpiękniejszych miejsc na ich podziwianie jest Wielka Dolina w Tatrach Zachodnich.

Widoki są tam równie spektakularne, a turystów będzie z pewnością znacznie mniej niż w Dolinie Chochołowskiej.

Dolomity, Włochy - wiosenne dywany na górskich halach

We włoskich Dolomitach, zwłaszcza w regionie Południowego Tyrolu, wiosną rozkwitają setki tysięcy krokusów. Popularnym miejscem jest Seiser Alm - największa wysokogórska hala w Europie.

Seiser Alm fioletowe i żółte krokusy kontrastują z ośnieżonymi szczytami, tworząc bajkowy krajobraz.

Pireneje, Francja - dzikie piękno na granicy z Hiszpanią

Francuskie Pireneje, a zwłaszcza rejon Parku Narodowego Pyrenees, są kolejnym miejscem, gdzie wiosną można podziwiać krokusowe dywany.

Szczególnie malownicze widoki rozciągają się w dolinach Gavarnie i Estaubé, gdzie kwiaty pokrywają zbocza.

Góra Olympus, Grecja - krokusy w mitologicznej scenerii

Grecja, choć kojarzona głównie ze słońcem i plażami, również ma swoje krokusowe perełki. Na stokach Góry Olimp wiosną zakwitają krokusy w odcieniach fioletu i bieli.

To niezwykłe doświadczenie, spacerować po szlakach, gdzie według legendy mieszkali greccy bogowie, i podziwiać kwiaty, które symbolizują odrodzenie i życie. Dla takich widoków warto odwiedzić Grecję zimą.

