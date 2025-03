Na wyspę nie prowadzi droga czy most. Trzeba przejść krętą, brukowaną groblą, dostępną tylko podczas odpływu. Jest mokra, śliska i pełna otoczaków oraz dużych głazów. A to tylko pierwszy krok na drodze do wielkiej przygody.

Idealne miejsce na odcięcie się od świata

Wyspa Lihou została zakupiona przez Stany Guernsey w 1995 roku i znajduje się pod opieką Departamentu Środowiska Guernsey.

Położona jest w archipelagu Wysp Normandzkich na kanale La Manche, nieopodal wybrzeża Francji, a jest terytorium zależnym Wielkiej Brytanii.

Dom na wyspie oraz otaczające go tereny utrzymuje Fundacja Charytatywna Lihou. Co ciekawe, fundusz wprowadził cennik znany pod nazwą "Robin Hood", dzięki temu opłaty utrzymują się na minimalnym poziomie.

Jak można przeczytać na oficjalnej stronie, dom Lihou jest samowystarczalny:

specjalny odwiert pozwala korzystać ze świeżej wody pitnej,

prąd jest generowany przez panele słoneczne,

dodatkowo znajduje się tam mała oczyszczalnia ścieków.

W przypadku pochmurnej pogody można używać generatora prądu, kuchnia działa na gaz w butlach. Jednak właściciele proszą o niemarnowanie zapasów, ponieważ wszystkie te rzeczy muszą przynieść z lądu na własnych plecach, każdorazowo.

wikimedia Guernsey. Wyspa Lihou. Wyspy Normandzkie

Dziewięć sypialni może pomieścić do 30 osób, a sama oferta jest skierowana tylko i wyłącznie do zorganizowanych grup liczących minimum 10 członków.

Jak można przeczytać na głównej stronie Lihou, nie organizuje się tam już urodzin ani wieczorów kawalerskich "w związku z nieprzyjemnymi doświadczeniami". Nie ma tam telewizora, internetu i najczęściej zasięgu sieci komórkowej, jest natomiast niczym nieskażona przyroda oraz wyjątkowa fauna.

ZOBACZ: Turystyczny raj podnosi opłaty. Droższy będzie nawet wyjazd

Wyspa Lihou została uznana za obszar Ramsar, podmokły teren mający znaczenie międzynarodowe ze względu na obszar bytowania ptactwa wodnego. Skaliste brzegi wyspy zapewniają miejsce do gniazdowania dla takich gatunków jak ostrygojady, mewy czy kormoran europejski.

Ile kosztuje nocleg na Lihou?

Fundacja Charytatywna Lihou uznaje system zorganizowanych grup, do których dołączany jest opiekun zapewniający na życzenie dodatkowe aktywności, takie jak zwiedzanie ruin klasztoru czy spacery połączone z rozmową na temat wyspy.

W grupie szkolnej i młodzieżowej stawka dobowa to 20 funtów, przy opłacie minimalnej wynoszącej 400 funtów. Oznacza to, iż w tej grupie wiekowej musi znajdować się minimalnie 20 osób. Do tego dochodzi 400 funtów za 24 godziny, które pobiera przewodnik.

ZOBACZ: Będzie można taniej podróżować z PKP Intercity

W przypadku grup prywatnych złożonych z osób dorosłych, trzeba zapłacić 40 funtów (minimalnie 400 funtów, więc grupa musi liczyć co najmniej 10 osób). Dodatkowo trzeba doliczyć depozyt w kwocie 400 funtów, który nie podlega zwrotowi w przypadku anulowania pobytu w czasie krótszym niż 60 dni przed terminem rezerwacji.

red. / Polsatnews.pl