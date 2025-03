Masz te nawyki? To może oznaczać, że jesteś wyjątkowo inteligentny

Inteligencja to nie tylko wysokie wyniki testów IQ czy akademickie osiągnięcia. Naukowcy od lat badają cechy osób o ponadprzeciętnych zdolnościach i odkrywają, że niektóre z ich nawyków mogą być zaskakujące. Jeśli zdarza ci się mówić do siebie, masz skłonność do prokrastynacji lub preferujesz nocny tryb życia, istnieje szansa, że twój umysł działa na wyjątkowo wysokim poziomie.