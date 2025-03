Naukowcy pod kierownictwem Milla J. G. na podstawie obserwacji ponad 1750 osób z różnych brazylijskich miast ustalili, że spożycie sodu ma związek z pojawieniem się nowotworu żołądka.

Zdaniem autorów sól jest więc "pośrednikiem" pomiędzy złymi nawykami żywieniowymi a zachorowaniem na raka. Wszystkie wyniki można przeczytać w publikacji pt. "Factors associated with salt intake in the Brazilian adult population: National Health Survey".

Związek soli z nowotworami. Alarmujące badania

W trakcie eksperymentu przeprowadzonego przez międzyuczelniany zespół specjalistów z Brazylii analizowano wzorce żywieniowe uczestników. Podzielono je na:

zdrowy (częste jedzenie owoców, produktów pełnoziarnistych, roślin strączkowych),

niezdrowy (znaczne ilości przetworzonego mięsa, gazowanych napojów i fastfoodów).

Pixabay Ta przyprawa zwiększa ryzyko raka. Nowe badania

W "ścieżce" pomiędzy dietą a jej wpływem na zdrowie wymieniono "mediatorów". U osób, które żywiły się gorzej, okazały się nim cukry dodane przy przetwarzaniu jedzenia. U tych, którzy jedli zdrowiej, kluczowy, poza ilością cukru, był też poziom przyjmowania sodu.

Przypomnijmy, że jego głównym źródłem w diecie jest sól kuchenna. Z opublikowanego w "BMC Medicine" artykułu wynika, że jej większe spożycie przyczyniało się do znaczniejszego zagrożenia gruczolakiem żołądka. To rodzaj nowotworu zbierającego tragiczne żniwo w Brazylii. Ocenia się, że 75 proc. pacjentów umiera w ciągu pięciu lat od diagnozy.

Poprzez nadmierne solenie pogarsza się stan błony śluzowej żołądka. Występują stany zapalne, a przewlekłe podrażnienie tworzy dobre warunki dla rozwoju raka.

Nadciśnienie, otyłość. Ten minerał może być bardzo groźny

Choć badania dotyczą odległego kraju, nie należy ich lekceważyć. Światowa Organizacja Zdrowia bije na alarm, że zbyt duże spożycie sodu to problem "prawie wszystkich populacji". Jedna osoba dorosła przyjmuje go dziennie średnio 10 g, czyli ponad dwukrotnie więcej, niż się zaleca. Efekty mogą być tragiczne, bo skutkuje to:

otyłością,

zaburzeniem pracy nerek,

nadciśnieniem,

występowaniem schorzeń układu krążenia.

WHO szacuje, że niemal 1,9 miliona osób rocznie umiera właśnie z powodu nadmiernej konsumpcji sodu.

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że najwięcej soli występuje w przetworach mięsnych, wędzonych i marynowanych rybach, serach żółtych oraz pleśniowych, pieczywie, warzywach konserwowych, a także popularnych przekąskach i sosach.

Proponuje też stosowanie zdrowszych przypraw. Do zup mogą to być na przykład bazylia i kolendra, do potraw warzywnych koperek i pietruszka. Do sałatek można użyć tymianku i szczypiorku, a do mięs oregano albo majeranku.

red. / Polsatnews.pl