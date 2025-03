Od wieków naukowcy zastanawiali się, czy zwierzęta posiadają świadomość podobną do ludzkiej. Dopiero w ostatnich dekadach nauka dostarcza coraz więcej dowodów na to, że nie tylko odczuwają one emocje, ale mogą także wykazywać formę samoświadomości. Najnowsze odkrycia opublikowane w czasopiśmie "Science" mogą zmienić nasze postrzeganie zwierzęcego umysłu.