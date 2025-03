Rogowacenie ciemne (acanthosis nigricans) jest dolegliwością objawiającą się poprzez zmiany skórne. Pojawia się ono zazwyczaj w tych miejscach na ciele, gdzie znajdują się fałdy skóry. Najczęściej uwidaczniają się na:

karku,

pachach i pachwinach,

kolanach,

łokciach.

Zmiany skórne mają charakterystyczne ciemne zabarwienie i aksamitną strukturę, choć mogą być również pogrubione i szorstkie w dotyku. W większości przypadków są niegroźne, ale ich obecność może wskazywać na insulinooporność, cukrzycę typu 2 lub inne poważne zaburzenia metaboliczne.

Ciemne zmiany na skórze. To może być cukrzyca

Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Nowym Meksyku wskazują, że rogowacenie ciemne może być wczesnym objawem cukrzycy typu 2. Wyniki analizy, opublikowane w American Board of Family Medicine, obejmowały ponad 1700 osób, z których około 20 proc. cierpiało na to schorzenie skórne.

W ramach badania utworzono pary porównawcze, w których zestawiono osoby z rogowaceniem ciemnym i bez tej dolegliwości, dopasowane pod względem wieku, płci, masy ciała i rasy. Okazało się, że osoby z rogowaceniem ciemnym miały dwukrotnie wyższe ryzyko wystąpienia cukrzycy oraz wykazywały wyraźniejsze oznaki insulinooporności.

Rogowacenie ciemne. Alarmujący symptom

Jednym z głównych mechanizmów prowadzących do rozwoju rogowacenia ciemnego jest insulinooporność - stan, w którym organizm przestaje prawidłowo reagować na insulinę, co prowadzi do jej nadmiernej produkcji. Wysoki poziom insuliny stymuluje wzrost komórek skóry, powodując powstawanie charakterystycznych ciemnych plam.

Acanthosis nigricans często współwystępuje z zespołem metabolicznym, który obejmuje:

otyłość,

nadciśnienie,

zaburzenia lipidowe.

U kobiet zmiany skórne mogą być również powiązane z zespołem policystycznych jajników (PCOS), który charakteryzuje się zaburzeniami hormonalnymi, nieregularnym cyklem menstruacyjnym i trudnościami w zajściu w ciążę.

To może być rak

Zdecydowanie alarmujące powinno być nagłe wystąpienie rogowacenia ciemnego u osoby dorosłej, zwłaszcza w nietypowym miejscu. Może to wskazywać na pojawienie się nowotworu złośliwego. Chodzi między innymi o raka jelita, trzustki, płuc czy piersi.

Rogowacenie ciemne może być również objawem choroby Cushinga, niedoczynności tarczycy czy akromegalii.

Nie należy zmian bagatelizować. Zauważenie u siebie plam powinno skłonić do wizyty u lekarza oraz wykonania podstawowych badań. Diagnostyka obejmuje zazwyczaj sprawdzenie poziomu glukozy i insuliny, a także ocenę funkcji tarczycy i nadnerczy.

Zmiany skórne mogą się stopniowo cofać po wdrożeniu odpowiedniego leczenia. W niektórych przypadkach stosuje się również dermatologiczne metody poprawiające wygląd skóry, takie jak peelingi chemiczne czy laseroterapia.

red. / Polsatnews.pl