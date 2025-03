Wystarczy jeden błąd, a piękny ogród z bujną roślinnością może zamienić posesję w plac budowy. By tak się nie stało, odradzamy sadzenie w nim rdestowca ostrokończystego. Korzenie tej popularnej rośliny przebijają się przez fundamenty, chodniki, a nawet rury kanalizacyjne. Jej posiadanie, naraża też właściciela na wysoką grzywnę.

Wielu właścicieli domów nie zdaje sobie sprawy, że sadzenie roślin w ogrodzie podlega przepisom prawa, zwłaszcza gdy mowa o gatunkach inwazyjnych, które mogą zagrażać infrastrukturze i środowisku.

Polskie prawo budowlane reguluje kwestie związane z ochroną konstrukcji budynków, a kodeks cywilny nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek dbania o to, by jego działania nie powodowały szkód na sąsiednich posesjach. Dodatkowo ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku jasno określa, że wprowadzanie do środowiska niektórych roślin inwazyjnych jest zakazane, a ich celowa uprawa może wiązać się z wysokimi grzywnami.

Rdestowiec ostrokończysty to cichy niszczyciel twojego ogrodu

Rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica), znany również jako rdest japoński, to inwazyjna roślina pochodząca z Azji. Jest wyjątkowo atrakcyjna ze względu na swoje duże liście i szybki wzrost, ale jej obecność w ogrodzie może przynieść więcej szkód niż pożytku.

Wikimedia Commons Nie sadź jej w ogrodzie

Roślina ta charakteryzuje się niezwykle silnym systemem korzeniowym, który potrafi przenikać przez fundamenty budynków, uszkadzać chodniki, drogi oraz inne elementy infrastruktury. Jej ekspansywny charakter sprawia, że szybko wypiera rodzime gatunki roślin, zaburzając lokalny ekosystem.

Surowe kary za uprawę rdestowca w Polsce

Ze względu na destrukcyjny wpływ rdestowca ostrokończystego na środowisko oraz infrastrukturę, jego uprawa i wprowadzanie do środowiska są w Polsce zabronione. Osoby, które zdecydują się na sadzenie tej rośliny, mogą zostać ukarane wysoką grzywną.

Ponadto właściciel posesji może zostać zobowiązany do usunięcia rośliny na własny koszt, co często bywa procesem skomplikowanym i kosztownym. Zwalczanie rdestowca wymaga bowiem systematycznego wykopywania kłączy oraz stosowania odpowiednich środków chemicznych, co dodatkowo obciąża domowy budżet.

Bezpieczne alternatywy dla ogrodu

Szukając szybko rosnących roślin, które dodadzą uroku ogrodowi, warto rozważyć rodzime gatunki, które są bezpieczne dla środowiska i nie stanowią zagrożenia dla infrastruktury:

dereń biały (Cornus alba) - krzew o atrakcyjnych, czerwonych pędach, który doskonale sprawdza się w polskich warunkach klimatycznych,

trzmielina europejska (Euonymus europaeus) - dekoracyjny krzew o intensywnie różowych owocach, przyciągający ptaki i owady,

lilak pospolity (Syringa vulgaris) - popularny bez o pięknych, pachnących kwiatach, który wiosną staje się ozdobą wielu ogrodów.

red / polsatnews.pl